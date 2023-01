Energies : "Il faut être clair : le tarif qui protège le mieux le particulier, c'est le tarif réglementé"

Ce sera l’une des préoccupations majeures des français cet hiver : la hausse des prix de l'énergie. Les tarifs réglementés augmentent de 15 % en moyenne au 1ᵉʳ février : 63 % des Français ont souscrit à ce type de contrat. Pour aider les particuliers à payer leurs factures, la Fondation Agir contre l'exclusion Grand Toulouse organise des ateliers dans des quartiers prioritaires pour faire de la pédagogie autour de la consommation d'énergie. Stéphane Lesénéchal, le président de cette fondation était l’invité de France Bleu Occitanie. Il est également directeur territorial d’Enedis en Haute-Garonne.

ⓘ Publicité

Quelle sont les actions que vous menez auprès des particuliers ?

Ce sont des actions autour de la précarité énergétique. Le but du jeu, c'est plutôt de faire venir les familles et de réunir les grands acteurs autour de l'énergie : le distributeur que je représente, Enedis, mais aussi côté gaz, GrDF et les fournisseurs d'énergie.

Vous réunissez des habitants et vous leur donnez des conseils pour mieux comprendre leurs factures ou pour économiser de l'énergie ?

C'est une démarche globale : comment je suis ma consommation facilement grâce aux compteurs intelligents. Quand je commence à suivre ma consommation, je repère les moments où je consomme beaucoup et je peux faire des économies : 7 à 10 % sur ma consommation annuelle, selon l’ADEME.

En débranchant les prises des appareils qui ne fonctionnent pas ou en fermant les volets plutôt le soir, par exemple ?

Bien sûr, ça peut-être ces choses-là. Le premier facteur, c'est quand même le chauffage. Et pour ces familles qui sont souvent en difficulté par rapport au paiement de la facture d'énergie, les premiers conseils qu'on donne sont autour du chauffage.

Les passoires thermiques sont l’un des nœuds du problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter les propriétaires à faire des travaux ?

La priorité pour nous, c'est la rénovation des logements et l'isolation thermique. Il y a beaucoup de programmes menés par les collectivités pour détecter les logements insalubres. Tout en haut de la pile du pire, si je puis dire, on a ces logements qui sont quasiment inhabitables et qui sont pires que des passoires thermiques. Il faut donc traiter ces logements-là et certainement en faisant en sorte qu'il ne soit plus possible de les louer. Et puis derrière, il y a de grandes opérations de rénovation des bâtiments des grands opérateurs, des grands bailleurs sociaux toulousains. Donc il faut être clair : la priorité, surtout pour les familles défavorisées, c'est de rénover le logement.

On va entrer dans le dur avec des hausses de 15% des tarifs réglementés appliquées au 1ᵉʳ février. Selon l'association de consommateurs CLCV, les copropriétés et les HLM sont déjà pénalisés puisqu'ils doivent demander une aide a posteriori : les gens doivent avancer la hausse des tarifs ?

Oui, en effet. Ces dispositifs, on les subit tous. Le gouvernement travaille sur ces questions-là et je pense qu'il faut encore progresser. Pour revenir à l'opération de sensibilisation qu'on fait dans les quartiers ; il y a deux choses : combien je consomme de kilowatt heure et combien je paye le kilowattheure. C'est pour ça que les fournisseurs d'énergie sont avec nous et qu'ils expliquent les factures. Et aujourd'hui, il faut être clair : le tarif qui protège le mieux le client particulier sans citer de fournisseur, c'est le tarif réglementé, celui qui est piloté, maîtrisé par l'Etat. Même s'il subit une augmentation, ce sont des augmentations qui sont beaucoup moins lourdes que les offres de marché.

Pour les personnes les plus vulnérables, il y a possibilité d’étaler son paiement de facture d'énergie ? Avec qui faut-il négocier ? Son fournisseur ? Son bailleur ?

C'est avec son fournisseur qu'on doit négocier l'étalement de sa dette. Ils sont aujourd'hui très sensibilisés à ces questions. Les fournisseurs ont des services de solidarité au sein de leur service client. Et bien sûr qu'avec la fondation, nous aidons les locataires. Parfois, on appelle le fournisseur avec le client pour essayer de trouver des solutions.