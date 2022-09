Les nombreuses astuces des collectivités et des entreprises pour réduire les coûts de la facture énergétique

Alors qu'un Conseil de défense consacré à l'approvisionnement en gaz et en électricité de la France se réunit ce vendredi 2 septembre autour d'Emmanuel Macron, certaines collectivités et entreprises s'organisent déjà pour tenter de réduire les coûts de la facture énergétique.

Face aux craintes de pénuries en approvisionnement en gaz et en électricité en France, Emmanuel Macron réunit un Conseil de défense consacré au sujet ce vendredi matin, à partir de 10 heures. L'objectif est de "faire le point sur la situation ainsi que sur les scénarios envisagés pour se préparer à tous les cas de figure cet automne et cet hiver". Mais certaines collectivités et entreprises s'organisent déjà pour tenter de réduire les coûts de la facture énergétique.

L'appel à la sobriété énergétique lancé par le gouvernement fin juillet a rapidement été entendu par de nombreuses communes, qui ont souvent décidé d'éteindre ou de réduire leur usage de l'éclairage public la nuit. Dans le département de la Somme, c'est notamment le cas à Talmas et à Ailly-sur-Somme, avec des factures d'électricité qui pourraient être divisées par deux, passant de 18.000 euros à 9.000 euros, en éteignant complètement les lampadaires toutes les nuits. De nombreuses communes de la Manche ont également adopté cette solution alors que, dans le Loiret, l'extinction se fait plus tard.

L'Eurométropole de Strasbourg "passe au sprint"

Alors que sa facture énergétique est en passe d'être multipliée par cinq, passant de 12 millions d'euros à 61 millions d'euros par an, l'Eurométropole de Strasbourg envisage davantage de mesures. "Nous étions déjà engagés dans cette course, nous allons donc devoir accélérer et passer au sprint", explique la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian. De nombreuses pistes sont donc en réflexion, de la baisse de ce chauffage à des températures moyennes de 19 degrés dans les bâtiments de la mairie et de l'Eurométropole à la fermeture partielle ou complète de certains bâtiments énergivores tels que les piscines, patinoires ou médiathèques.

L'objectif est de réduire de 10% la consommation d'énergie, explique la mairie, qui envisage également de diminuer les illuminations de son traditionnel sapin de Noël, en ne l'illuminant "pas tous les jours, tout le temps et à toute heure". La mairie alsacienne estime plus globalement que son marché de Noël devra être "plus sobre", après avoir d'abord affirmé, la veille, qu'elle n'y "touchera[it] pas".

Des mesures sur le long terme

Nombreuses à s'interroger sur la mise en œuvre d'une désormais indispensable sobriété énergétique, certaines mairies font le choix de financer des mesures qui permettront de réduire leurs factures d'énergie sur le long terme. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la mairie de Pertuis vient de lancer un plan de rénovation de ses bâtiments communaux à 600.000 euros, notamment pour isoler les lieux. Des ampoules LED sont également installées, tout comme des stores anti-UV et du double vitrage.

Sur le toit terrasse d'une école de la ville, de la peinture blanche réfléchissante a été recouverte pour faire baisser les températures en fin d'année scolaire. Les résultats sont bluffants, témoigne l'adjoint aux travaux à France Bleu Vaucluse, constatant une baisse de 10 à 15 degrés sur ce toit et de 5 degrés dans les classes.

Dans les Landes, le maire de Villeneuve-de-Marsan réfléchit quant à lui à installer des panneaux photovoltaïques sur un bâtiment en cours d'acquisition dans le même but de "réduire la facture d'énergie." La mesure, déjà en place en Seine-Maritime, à Malaunay, avec 1.700 mètres carrés d'installations photovoltaïques dans toute la ville permet de couvrir 30% de la facture d'électricité de la commune. La mairie souhaite désormais aller plus loin, explique-t-elle à France Bleu Normandie, en mettant en place une communauté énergétique citoyenne.

Les entreprises n'ont "pas attendu pour agir"

Elles aussi largement concernées par les hausses de tarif de l'électricité et du gaz, les entreprises tentent de réduire leur consommation depuis de nombreuses semaines. La Première ministre, Elisabeth Borne, les y incite officiellement depuis le lundi 29 août, les appelant à établir un plan de sobriété dès septembre. En Haute-Saône, les "petits gestes" sont déjà effectués depuis quelques années selon le PDG de Sahgev, une entreprise spécialisée en production de vérins hydrauliques, installée à Gevigney.

"On a changé 2000 néons, on est passé en led, on a mis en place des systèmes d'arrêts automatiques pour les machines, un système d'éclairage automatique avec des détections de personnes ou d'engins. On fait également de la prévention et on encourage et soutient le covoiturage entre salariés", détaille-t-il, tout en déplorant une facture toujours très élevée de 30 000 euros.

En Corse aussi de nombreuses entreprises ont engagé des économies d'énergie, comme l'enseigne Leroy Merlin, qui a réduit de 15% ses factures en s'équipant entièrement d'ampoules LED. Les plus petites entreprises pratiquent elles aussi la sobriété énergétique, comme c'est le cas d'un torréfacteur strasbourgeois qui, avec son brûleur, récupère la chaleur et la réinjecte dans le circuit pour "éviter de brûler trop de gaz inutilement". Le directeur, Thomas Riegert, tente aussi de transporter davantage de marchandises pour la même quantité de camions transportés, ou encore de recycler tout ce qu'il peut.