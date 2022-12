"Energy Cycle Genlis" offre cinquante vélos dans une chasse au trésor le 17 décembre à Dijon et Genlis

En Côte-d'Or, Noël arrive cette année huit jours plus tôt. Dès le 17 décembre, une cinquantaine de chanceux vont pouvoir gagner leur vélo par le biais d'une chasse au trésor organisée par Energy Cycle Genlis . La jeune société a entièrement rénové des cycles récupérés en déchetterie et va les déposer à Genlis et Dijon dans des endroits que vous allez devoir découvrir par le biais d'énigmes proposées sur ses réseaux sociaux . Entretien avec Mathias Schmitt, l'un des co-fondateurs d'Energy Cycle Genlis.

ⓘ Publicité

loading

Mathias Schmitt, co-fondateur d'Energy Cycle Genlis © Radio France - Christophe Tourné

France Bleu Bourgogne : On avait parlé d'Energie Cycle Genlis lors de votre installation en juin dernier. Ça roule pour votre commerce ?

Mathias Schmitt : Ça roule très fort. On est très content, surtout sur la saison estivale. On a diversifié nos activités. On s'est déjà lancé pour la rentrée de septembre dernier dans le secteur de la trottinette électrique et très prochainement, on va équiper le CHU de Dijon d'une salle de musculation, donc on se lance aussi dans les appareils de musculation pour les employés du centre hospitalier.

Votre philosophie, c'est de favoriser la mobilité douce. On est sensible à ce message à Genlis et dans la plaine dijonnaise ?

Complètement. On y est sensible, en tout cas à Genlis puisqu'il y a un gros réseau de pistes cyclables qui est en train de se développer. Une portion a déjà été réalisée et dans la plaine dijonnaise également puisque à partir d'Ouges, la piste cyclable installée le long du canal va continuer. Donc oui, même s'il y a encore beaucoup à faire, je pense qu'on est tous de plus en plus responsable à ce niveau là. Et puis on le voit en venant ici à la radio, le nombre de cyclistes a largement augmenté par rapport à avant. Je pense qu'on est sur la bonne voie.

Cette augmentation, vous la voyez aussi à Genlis ?

On la voit également sur Genlis, notamment mon père qui, lui, travaille sur Besançon et qui prend le train tous les jours. Il me parle tous les soirs du nombre de cyclistes et de personnes qui se déplacent à trottinette qui augmente jour après jour. D'ailleurs, ironiquement, il me dit que les trains ne sont plus vraiment adaptés. Donc, il y a clairement une évolution positive à ce niveau.

Vous avez trouvé un bon moyen pour démocratiser encore un peu plus l'accès au vélo en organisant une chasse aux trésors grandeur nature. Expliquez nous le principe ?

Le 17 décembre, il y aura donc des vélos déposés à Dijon et à Genlis. On a prévu une cinquantaine. Ces vélos sont issus des déchetteries de la SMICTOM et de Dijon. L'idée, c'était de les recycler. On en a démonté à peu près une centaine avec nos deux nouveaux apprentis. Ces vélos entièrement refaits à neuf seront posés dans Dijon et on en nous suivant sur les réseaux sociaux, vous allez découvrir différentes énigmes qui vous mèneront à ces vélos. Et une fois que vous les trouverez, et bien ce sera gagné. Vous trouvez le vélo, il est à vous. C'est le premier qui le trouve, qui potentiellement pourra l'avoir. Ces vélos seront cadenassés malgré tout pour une question de sécurité. Donc, il faudra nous identifier sur les réseaux sociaux et ensuite on verra le numéro du vélo et on vous donnera en conséquence le numéro du cadenas.

Donc c'est un vrai vélo qu'il faut trouver ?

L'un des vélos offerts au cours de sa restauration - Energy Cycle Genlis

C'est un vrai vélo, il est fonctionnel et surtout il est sécurisé, équipé de lampes neuves, de consommables neufs, pneus, chambres à air, etc. L'idée c'est donc que celui ou celle qui ne peut pas potentiellement s'acheter un vélo peut en acquérir le 17 décembre, gratuitement et de manière sécurisée.

Quelle est la valeur de ce vélo ?

Environ 200 €, puisque tous les consommables sont neufs, et c'est notamment grâce à nos partenaires, CGN ou la société RSV qui les a repeints. On est vraiment content parce que je peux vous le dire, ces vélos sont très beaux.