Enfin le soulagement, enfin un logement pour le couple qui vivait dans une voiture à Vauvert

C'est un vrai soulagement pour Alain et Gisèle. Ce couple, qui vivait depuis plus dans un an dans une voiture à Vauvert, dans le Gard, a enfin trouvé un logement.

Depuis avril 2022, Alain et Gisèle sont contraints de vivre dans leur voiture. Un énorme ouf de soulagement pour Alain et son épouse Gisèle. Souvenez-vous, France Bleu Gard Lozère vous avait raconté le calvaire de ce couple de retraités. Tous les deux vivaient depuis 14 mois dans une voiture sur un parking de Vauvert, dans le Gard. Les bonnes volontés se sont mobilisées localement, notamment jeunes Benjamin et Patricia qui leur ont porté assistance en fournissant notamment le couvert et la possibilité d'être accueillis depuis dans un mobil home sur un camping. Tous les deux viennent enfin de .. trouver un logement ! Le contrat de bail a été signé ce mardi. Une gardoise a accepté de les prendre en location dans la maison de son père à Vauvert à compter du 1er juillet. Endetté, le couple, a eu de grosses difficultés pour payer ses précédents loyers. Avec un prix de location raisonnable cela ne devrait plus être le cas. Gisèle est d'une santé fragile. Encore plus après 14 mois dans une voiture sur un parking. D'où sa joie d'entrer dans une maison au 1 er juillet.