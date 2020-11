Ca y'est, les commerces ont rouvert, samedi 28 novembre à Dijon et en Côte-d'Or, comme dans toute la France. Le public a été au rendez-vous de cette première échéance vers un déconfinement, au centre commercial la Toison d'Or, à Dijon.

"Enfin !" : soulagement des commerçants et des clients dijonnais pour la réouverture des commerces

"Enfin !". Steven Sinès est soulagé de pouvoir rouvrir sa boutique de mobilier. Le gérant de Butlers a attendu ce moment pendant un mois, jusqu'à ce qu'il "ouvre la grille, allume la lumière et enfile la tenue". Il a commencé le travail à 9 heures, comme presque toutes les boutiques du centre commercial a Toison d'Or à Dijon (Côte-d'Or), ce samedi 28 novembre.

Un chiffre d'affaires à rattraper pour les commerçants

Le moment est crucial pour les commerçants, dont les échoppes ont été fermées pendant un mois. "C'est crucial pour nous", répète Steven Sinès. "C'est la période de Noël, elle est très importante pour nous" affirme le gérant de Butlers qui est dans une situation particulière. Il est franchisé, c'est-à-dire qu'il gère le magasin pour le compte d'une marque. "On a investi notre temps et nos euros. J'espère que ça va le faire", lance-t-il.

Mais avec cette réouverture, il se dit optimiste pour les semaines à venir. "J'ai l'impression que les clients sont au rendez-vous, donc c'est de bonne augure."

Un peu plus de vigilance sur la jauge pour le centre commercial

Les dijonnais ont été justement au rendez-vous pour cette première journée de réouverture. "J'avais prévu de venir et je suis content de revoir du monde", sourit Méline 14 ans. Elle est arrivée parmi ces grappes de gens sortis du tram tout au long de la matinée. Ca a été le cas vers 10 heures du matin quand une vingtaine de personnes est sortie du tram pour aller dans le centre commercial.

L'enseigne qui surveille justement le nombre de personnes qui est dans le centre commercial. "_On a installé un système de capteur laser sur les huit entrées_. Ca nous permet de savoir ele nombre de personnes et de s'adapter pour protéger la santé de nos clients", explique le directeur, Gauthier Derache. En clair quand la jauge approche de 85%, la sécurité sera plus vigilante aux entrées.

Dans tous les cas, le centre commercial comme la plupart des boutiques pourront rester ouvert même le dimanche, pour rattraper le temps perdu.