Enfin une éclaircie pour la papeterie Chapelle Darblay

L'avenir n'a jamais été aussi prometteur pour Chapelle Darblay. La papeterie de Grand Couronne, dans la métropole rouennaise, est fermée depuis juillet 2020, 228 salariés ont été licenciés mais les syndicats n'ont jamais perdu l'espoir de voir l'usine de papier recyclé redémarrer. Ils ont eu raison.

La Métropole de Rouen a lancé une procédure de préemption du site début février. Les opposants avaient deux mois pour déposer un recours contre la Métropole mais aucun ne l'a fait. Ni le propriétaire finlandais UPM ni le groupement Samfi-Paprec, qui voulait racheter l'usine pour y faire du tri de déchets et produire de l'hydrogène.

UPM a fait comprendre il y a un mois en marge d'un CSE qu'il ne s'opposerait pas à cette préemption. Paprec, acteur majeur dans la gestion des déchets, n'a rien à gagner dans un bras de fer avec une collectivité comme la Métropole de Rouen. Et Samfi renonce à son projet d'hydrogène mais l'entreprise normande est sur un autre du même type, à Port Jérôme sur Seine.

Mardi 10 mai, la Métropole de Rouen acquerra donc officiellement la papeterie Chapelle Darblay pour 9,6 millions d'euros, machines comprises. Elle la revendra quelques heures plus tard au consortium Veolia - Fibre Excellence, qui veut en faire un site de recyclage de papiers et cartons d'emballage.

Chapelle Darblay ne redémarrera pas avant 12, voire 18 mois. Et un imprévu, une déconvenue sont toujours possibles. Mais c'est tout même un début de victoire pour les 3 syndicalistes de la maison, qui se battent depuis près de mille jours pour sauver leur usine. Eux ont été échaudés à plusieurs reprises ces trois dernières années et ils jouent toujours la carte de la prudence. Comme dit Cyril Briffault, de la CGT, "on est plutôt très content mais le ouf de soulagement se fera quand on verra de la fumée blanche sortir du toit de Chapelle!"