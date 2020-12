Enfin une indication géographique protégée pour les couteaux Laguiole ?

Le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de Laguiole va déposer un dossier pour obtenir une IG, une indication géographique artisanale. Le fabriquant de couteaux aveyronnais fait travailler plus de 220 personnes et continue d’être mis à mal par des contrefaçons.

Le discours du syndicat des fabricants aveyronnais du couteau est assez simple. "Les couteaux Laguiole doivent être fabriqués à Laguiole ou en tout cas sur le plateau de l’Aubrac." Alors depuis plusieurs mois, ce syndicat prépare un dossier d’indication géographique (IG artisanale) qui sera déposé auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) à Paris. Un dossier qui a été très bien travaillé. "Nous avons mené de nombreuses réunions", raconte le président du syndicat, Honoré Durand. "L’idée c’est que tous les couteaux soient fabriqués de la même manière." Et le but c’est vraiment la satisfaction du consommateur. Car avec 15 millions d'euros de chiffre d’affaires environ, les ventes de couteaux Laguiole se "cassent la figure". "On perd des ventes parce que le consommateur s’est parfois senti dupé en trouvant des couteaux qui ne sont pas fait dans le nord Aveyron."

Combat du vrai "Made in France"

Et ce Laguiole, c’est le symbole du combat que mènent les territoires et les artisans pour la protection du "Made in France". La commune a multiplié les combats judiciaires depuis 25 ans. Notamment depuis 1993 et qu’un homme d'affaires de la région parisienne a déposé la marque Laguiole dans des catégories qui commercialisent la coutellerie, mais aussi le linge de maison, les vêtements, les briquets ou les barbecues. En 2014, la justice européenne annule la marque déposée par le Parisien pour vendre de la coutellerie, tout en l'autorisant à le faire pour une série d'autres produits. En 2019, la cour d’appel de Paris a reconnu l’importance de l’origine aveyronnaise des lames et déclaré nulles une vingtaine de marques dévoyées. Mais le village – qui a enlevé sa plaque Laguiole à l’entrée et la sortie de son bourg – continue aujourd’hui le combat en cassation pour récupérer vraiment son nom de Laguiole.

C’est pour poursuivre ce combat que sept adhérents et fabricants de couteaux de Laguiole se sont réunis au sein du syndicat pour se battre pour cette IGP qui permettrait de protéger bien mieux les couteaux de Laguiole. Ces sept couteliers font travailler 220 personnes.

Les autres indications géographiques artisanales

Les indications géographiques artisanales en France sont assez peu nombreuses parce que souvent complexes à obtenir. On peut compter :