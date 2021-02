Enfin une offre de reprise de Fibre Excellence à Tarascon

L'unique offre de reprise de l'usine Fibre Excellence de pâte à papier de Tarascon sera examinée mardi par le tribunal de commerce de Toulouse. L'actuel actionnaire principal indonésien a fait une offre de reprise. Il pose des conditions, notamment pour réduire les coûts et rendre l'usine rentable. L'usine de Tarascon est en redressement judiciaire. Le propriétaire a déposé le bilan le 8 octobre.

L'usine emploie 280 personnes à Tarascon. Mais en Provence - Alpes, en Auvergne, dans les Alpes, en Occitanie et jusqu'en Franche-Comté, l'emploi de près de 10.000 personnes est lié à cette usine de trituration du bois pour en faire de la pâte à papier. C'est l'unique débouché des forestiers du sud de la France pour la pâte à papier. Un accord a été signé pour garantir sur le long terme l'approvisionnement de l'usine.

Nathalie Triboulet est exploitante forestière à Bedoin (Vaucluse). Elle préside la Fédération Bois Provence Alpes. L'usine de Tarascon est le seul débouché des forestiers de la région, elle défend donc le projet de reprise :

Réduire les coûts sociaux et garantir le long terme

Nathalie Triboulet est exploitante forestière à Bedoin. Elle préside la Fédération Bois Provence Alpes. Elle souhaite que l'offre de reprise soit acceptée pour garantir un débouché aux exploitants forestiers : "la proposition de reprise pose des conditions de réductions des coûts sociaux et un moratoire de plusieurs années sur les règlements environnementaux. Nous avons mobilisé toute la filière, les exploitants, l'Office national des forêts, les communes forestières, les coopératives, les propriétaires puis sommes intervenus pour signer un accord qui l'approvisionnement en bois de cette usine sur le long terme".

Cascade de faillites à prévoir sans reprise de l'usine

L'exploitante forestière au pied du Ventoux a calculé qu'il y a "10.000 emplois dans les entreprises qui travaillent de prés ou de loin avec Fibre Excellence à Tarascon". Nathalie Triboulet insiste donc pour que l'usine ne ferme pas : "si elle ferme, ce sera des faillites en cascade. Depuis octobre, nous n'avons plus de visibilité. On ne sait pas si on va faire faillite ou pas. Il faut qu'il y ait une continuité pour recommencer à travailler comme avant".

La présidente de la fédération du bois Provence - Alpes attend beaucoup de l'audience de mardi au tribunal de commerce : "lors des précédentes audiences, nous étions très inquiets. C'est en train de bouger. Sans offre de reprise, il n'y avait pas de possibilité de continuité de l'activité".

à lire aussi L'État encore au chevet de l'usine de pâte à papier de Tarascon