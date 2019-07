Enfin une solution pour la friche Quelle à Saran !

Saran, France

C'est une nouvelle page de l'histoire de Saran qui va pouvoir enfin s'écrire : la friche industrielle de Quelle va être rachetée par le groupe immobilier Réalités. Basé à Nantes, ce groupe promet d'investir 100 millions d'euros pour transformer le site de 7 hectares pour créer des logements, des bureaux, des commerces, un centre médical - tout en conservant le bâtiment principal de 50 000 mètres carrés, surnommé le "Paquebot".

Un site à l'abandon depuis près de 9 ans

Pour Orléans métropole, c'est évidemment un soulagement. L'entreprise de vente par correspondance a fait faillite il y a 10 ans, les derniers salariés ont quitté le site Quelle en novembre 2010, et depuis cette immense friche industrielle était à l'abandon. Plusieurs projets avaient avorté, dont le rêve de transformer les lieux en studios pour le cinéma et l'audiovisuel.

Le site Quelle à Saran, aujourd'hui à l'abandon © Radio France - François Guéroult

Cette fois, un accord a été trouvé, une promesse de vente a été signée avec le groupe Réalités, qui rachète le site pour 9,6 millions d'euros. "Le fait que ce site va être reconverti en logements et en activité économique, le fait que le bâtiment historique soit préservé de façon iconique, ce sont des éléments positifs, se réjouit Olivier Carré, le président d'Orléans métropole. Les habitants vont s'y retrouver ; maintenant, j'ai hâte de voir la finalisation du projet."

370 logements et 350 salariés à terme

Il faudra pour cela encore patienter puisque les premières réalisations ne sont prévues que pour 2022-2023, l'ensemble du projet sera achevé en 2025. Dans le détail : 370 logements (dont 80 à caractère social), une résidence pour personnes âgées, un centre médical, des bureaux, de l'artisanat - de quoi permettre à 350 personnes de travailler sur place, une fois le site réhabilité. Claire Schorter, architecte et urbaniste au sein du groupe Réalités et en chef de ce projet, tenait absolument à conserver ce fameux bâtiment de 50 000 mètres carrés : "Un tel bâtiment à l'entrée d'une métropole, c'est rare et emblématique, souligne-t-elle. Bien sûr, quand on arrive sur un projet comme ça, on se demande tout de suite : qu'est-ce qu'on va faire de ce bâtiment ? Sur les 50 000 mètres carrés, 30 000 seront dédiés au stationnement, donc en parkings superposés ; et 20 000 seront dédiés à l'activité économique, notamment pour des entreprises artisanales, car c'est important de remettre de l'artisanat au cœur des villes."

A noter que pour accéder à ce qui est appelé à devenir un nouveau quartier de Saran, une nouvelle rue va être construite, dans le prolongement de l'actuelle rue de Montjoie.