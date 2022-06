"Engagés", un nouveau magazine consacré aux entreprises dans le Gard

Les entreprises du Gard et leurs pratiques innovantes : c'est ce que tient à mettre en avant un nouveau magazine diffusé dans le département, "Engagés".

Des entreprises investies, et pas seulement sur le plan économique, voilà ce que tient à mettre en lumière un nouveau magazine gardois : "Engagés". Guillaume Mollaret, journaliste indépendant, co-fondateur d'Engagés, était l'invité de la Nouvelle Economie, ce mercredi, pour présenter ce nouveau-né sur France Bleu Gard Lozère. Un format de 60 pages, vendu 12 euros, dans un agréable papier qui lui donne fière allure, on y trouve "les innovations en terme de management, d'initiatives responsabilités sociétales et environnementales des entreprises" du département.

"L'idée, c'est de montrer que nous avons dans le Gard des entreprises, des PME, pour qui la compétitivité ne se résume pas à des critères seulement économiques." Guillaume Mollaret

Dans ce premier numéro, sont par exemple valorisés les efforts portés sur l'ergonomie des postes de travail à "La botte gardiane", à Aigues-Vives. En couverture : Caroline Wincker qui est à la tête de Bleu Libellule, une entreprise qui distribue des produits pour le soin du cheveu, et qui a certes un énorme succès économique (entreprise dont le siège est à Gallargues-le-Montueux) mais où les patrons sont aussi régulièrement récompensés pour le bien-être au travail de leurs salariés.

La publication est prévue tous les six mois.

La Nouvelle Economie, sur France Bleu Gard Lozère, avec "Engagés" et Guillaume Mollaret : un podcast à retrouver ici.