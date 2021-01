Engie en Corse : il y a de l'eau dans le gaz

Il faut agir vite. Avant le 31 mars, date de la fin de l'actuelle concession. Engie, qui assure le stockage et l'exploitation des réseaux de distribution et de production en gaz des villes de Bastia et Ajaccio, souhaiterait, selon la CGT, se désengager. "C'est un véritable cataclysme en prévision, peut-on lire dans un communiqué. Au-delà d'une remise en question unilatérale inacceptable de sa responsabilité en lien avec le service public de l'énergie, Engie met en cause plus d'une trentaine d'emplois". Le syndicat accuse le groupe énergétique d'être "toujours plus intéressé par ses profits et la rentabilité de ses engagements". Anciennement Gaz de France, Engie perdrait chaque année dix millions d'euros en Corse.

Cette distribution du gaz s'inscrit dans le cadre d'une compétence des collectivités locales, ce sont les communes de Bastia et d'Ajaccio qui sont compétentes, précise le préfet de Corse

Pour sortir de cette situation, la CGT, mais aussi les municipalités de Bastia et Ajaccio, se tournent vers l'Etat pour solliciter son intervention, voire sa médiation. Dans Cuntrastu, l'émission Via Stella, en partenariat avec RCFM, le préfet de Corse, Pascal Lelarge, a voulu avant tout recadrer le débat, fixer les responsabilités des uns et des autres : "Cette distribution du gaz s'inscrit dans le cadre d'une compétence des collectivités locales, ce sont les communes de Bastia et d'Ajaccio qui sont compétentes. Aujourd'hui il n'y a pas de cadre législatif pour que l'Etat intervienne. Si on souhaite qu'on le fasse, il faudra modifier ce cadre. On a proposé aux deux communes de les accompagner si nécessaire pour la réattribution des concessions qui arrivent à terme le 31 mars. Moi ce que j'observe, c'est que Ajaccio a lancé un processus de réattribution, et que Bastia ne l'a pas fait, disant qu'elle souhaitait rompre avec ce schéma-là"

Il ne faut pas considérer que ça va de soi, que je dispose d'un chéquier et que je vais signer un chèque en blanc

"Moi mon objectif, poursuit le préfet, c'est de pouvoir faire des propositions pour faire avancer les choses, mais il ne faut pas considérer que ça va de soi, que je dispose d'un chéquier et que je vais signer un chèque en blanc. Il n'y a pas de cadre juridique pour le faire. Il faut remettre l'église au milieu du village. On ne va pas laisser 28 000 foyers en rade (...) en même temps il ne faut pas penser que l'Etat, tel un dieu immanent, serait appelé à intervenir à tous propos". Et Pascal Lelarge de conclure : "Il y a un minimum de construction à faire, que chaque collectivité détermine le cadre juridique dans lequel elle veut se situer, et puis qu'on nous associe aux discussions et pas qu'on nous présente la facture à la fin".

Là encore, comme pour le plan Salvezza, il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir, mais ça y ressemble...