Enième revirement à la Foire de Tours : plus de pass sanitaire après la fronde des exposants

Le pass sanitaire n'est finalement plus obligatoire pour entrer sur la Foire de Tours, depuis ce vendredi soir. Un énième rebondissement, un jour seulement après l'obligation du pass jeudi soir. Exposants et organisateurs, en colère, sont maintenant soulagés.

"Super, plus de pass !". Les exposants de la Foire de Tours font exploser leur joie, en apprenant la nouvelle. "On va enfin pouvoir travailler et retrouver le public qu'on attendait !". Aux abords des stands, c'est le soulagement après une première journée d'ouverture du salon désertée par le public, ce vendredi 2 juillet, après l'obligation la veille de présenter un pass sanitaire. Finalement, énième revirement en fin de journée : le pass sanitaire n'est plus obligatoire, mais une jauge de 1.000 personnes est maintenue pour les halls seulement.

"La préfecture nous autorise à faire cette foire à deux niveaux. D'un côté, le village gastronomique, pas de pass sanitaire, ni contrôle de jauge particulier. Et de l'autre, elle nous a autorisés à avoir 1.000 personnes à l'instant T sur l'ensemble de la foire, hors village", détaille Christophe Caillaud-Joos, directeur général de Tours événements et de la Foire de Tours.

Un rebondissement en 24h seulement, alors que la colère grondait du côté des 300 exposants.