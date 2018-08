Installés à Ennezat depuis 40 ans, Chantal et Richard Katzenfort cherchent à transmettre leur entreprise depuis plusieurs années. Mais faute de repreneur sérieux, après six mois de fermeture, ils ont repris l'activité, et lui est sorti de sa retraite.

Derrière la vitrine où sont exposés les morceaux de viande locale et autres plats cuisinés, Richard Katzenfort a repris du service à 65 ans. "J'ai repris mon boulot, je retravaille le matin en ce moment, je revois mes clients". Depuis quinze jours, la boucherie est en effet rouverte. Car le potentiel repreneur a jeté l'éponge. "Si on était parti en prenant des coups de bâton, je ne serais peut-être pas revenu, mais là les gens sont contents, ils nous embrassent, on connaît toute la famille" apprécie l'ex retraité.

J'ai un savoir à transmettre, la boucherie, c'est mon troisième enfant..." Richard Katzenfort

"Bonjour les jeunes !". Chantal a le sens du contact, et elle a toujours un mot gentil pour ses clients. "Comment vont les parents" lance-t'elle en reconnaissant le garçon, fidèle des lieux. "Mes parents venaient déjà ici, ils avaient arrêter quelques temps, mais on est content de les retrouver".

Car chez Katz, c'est plus qu'une boucherie. "Je vois que depuis la réouverture, avec la boulangerie, le bar tabac, il y a à nouveau de la vie, sinon c'était mort" observe Richard. La boucherie, mais aussi la partie traiteur, l'affaire a pourtant bonne réputation dans les secteur.

Il est temps qu'on profite aussi de la retraite..." Chantal Katzenfort

"On est ici depuis 40 ans, mais ça devient difficile d'assumer ça tous les deux" poursuit Chantal, "c'est toute notre vie, on y est très attaché, on aimerait que le nom perdure, et on espère vraiment trouver quelqu'un de compétent pour pouvoir profiter de notre retraite". En attendant, le couple fait à nouveau le bonheur des Nazadaires, mais pas seulement.