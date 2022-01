Avec le télétravail, les restaurateurs du Berry perdent énormément de clients

Depuis la mise en place du télétravail obligatoire début janvier, trois à quatre jours par semaine, les restaurateurs sont en difficulté. Les salariés travaillent de la maison et ne sortent plus déjeuner entre collègues au restaurant. Qui dit moins de salariés, dit moins de couverts. Un coup dur pour les restaurateurs du Berry.

Perte de chiffre d'affaires

A Déols dans l'Indre, le restaurant l'Escale est passé de 300 couverts par jour à moins de 150. Depuis la mise en place du télétravail, la clientèle de travailleurs ne vient plus. "On a moins de clients le midi et le soir en semaine, beaucoup de déplacements et de rendez-vous d'affaires sont annulés. Toute la restauration est impactée par cette mesure, c'est catastrophique", explique Dominique Thomas, patron de l'établissement.

L'impact se ressent sur le chiffre d'affaires. Depuis le début du mois de janvier, il a baissé de 60 %. Sans compter que ce restaurateur se retrouve également avec trop de salariés pour trop peu de clients. "C'est déjà l'hécatombe, malgré ça, l'effectif de l'Escale est trop important, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde", assure-t-il. Le restaurant compte 65 salariés.

Son cas est loin d'être isolé. "Il ne reste plus beaucoup de clients qui se déplacent. Les centres villes sont vides, sur les routes, il y a peu d'automobilistes, les gens ne se déplacent plus pour venir manger au restaurant", regrette Sabine Ferrand, présidente de l'Umih (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) Centre-Val de Loire.

Avec le télétravail, les restaurateurs de la région ont perdu 50 à 70 % de leur chiffre d'affaires. A terme, ils risquent de disparaitre, alerte l'Umih.

"Il faut déplafonner l'activité partielle"

L'Umih demande au gouvernement de réagir rapidement s'il veut éviter la faillite de ces entreprises. "Il faut vraiment déplafonner l'activité partielle sur nos métiers, le temps que nous retrouvions une activité tout à fait correcte", réclame Sabine Ferrand.