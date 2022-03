Enova, à Montrem, conçoit des plateaux repas en porcelaine pour les tout-petits

Enova à Montrem, est une marque du groupe Imepsa, spécialisée dans la conception de vaisselle pour la puériculture. Vaisselle en porcelaine fabriquée par un partenaire installée dans le Berry, Pillivuyt. Produit phare : le plateau en porcelaine vendu dans les crèches et les écoles.

Cédric Lebel, directeur général d'Imepsa à Montrem était l'invité de la Nouvelle Eco ce vendredi sur France Bleu Périgord. Enova est une marque du groupe qui conçoit des arts accessoires de table dédié à la puériculture. Imepsa ce sont 66 salariés à Montrem , et pour le total du groupe, 110 salariés. Enova ne fabrique pas les produits. Il s'agit d'un partenariat entre deux industries françaises : Enova et le porcelainier Pillivuyt près de Bourges. "Nous nous chargeons de penser la fonctionnalité et l'ergonomie des produits" dit Cédric Lebel.

Un plateau en porcelaine plus sécuritaire pour les enfants

"Le plateau repas en porcelaine pour les tout-petits est l'un des produits phares. L'idée d'encourager l'autonomie" explique Cédric lebel. "Une approche ergonomique des accessoires qui permet d'avoir l'ensemble des portion des repas sur un même plateau, plus facile a manipuler pour les enfants".

"La porcelaine est produit qui propose énormément de qualités. Elle passe au micro onde et le plateau reste froid. _C'est plus sécuritaire car se casse difficilement. Et quand il se casse, c'est en gros morceaux_. C'est beaucoup moins dangereux".

"Nous démarchons les écoles , les crèches depuis l'année dernière. nous fréquentons les salons. ET un reçoit un très bel accueil. et puis il y a les crèches déjà équipées nous envoient des photos très mignonnes avec des enfants qui les utilisent."

Enova négocie en ce moment avec le Grand Périgueux pour équiper les crèches. Avec la mairie de Périgueux pour équiper les cantines des écoles. On trouve pas les plateaux d'Enova dans le commerce mais l'entreprise élabore un site marchand qui pourrait permettre de franchir le pas.