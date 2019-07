Les prix des contrôles techniques flambent en fonction des villes des Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes, France

Coup de chaud dans les centres de contrôles techniques ! Depuis le premier juillet les points de contrôles ont encore évolués et sont plus stricts surtout pour les véhicules diesel. Une réforme prévue en janvier mais repoussée de quelques mois en raison de la colère des gilets jaunes. Si vous possédez un véhicule essence, vous pouvez arrêter votre lecture ici et aller profiter du beau temps. Sinon lisez attentivement ceci.

Nouveaux contrôles anti-pollution

Vous le savez bien, le diesel n’a plus la côte, tout du moins auprès de nos dirigeants, même si dans la vie réelle, celui-ci occupait 38,7 % des immatriculations de véhicules neufs en 2018. C’est pour cela que le gouvernement a décidé de mettre en place de nouveaux tests. Les nouveaux contrôles doivent vérifier que les véhicules diesel ne produisent pas plus de fumée que lorsqu'ils étaient neufs. Concrètement, le contrôleur va réaliser des accélérations plus franches et plus longues, une fois le moteur suffisamment chaud.

Et les prix eux ?

Ils ne bougent pas d'un centimètre, rien ne change. Mais ils différent parfois de plusieurs dizaines d'euros en fonction de la localité.

Alors où payerais-je moins cher ?

Il vaut mieux choisir un centre dans l'arrière pays, avec peu de salariés recommande l'association 40 millions d'automobilistes. Les prix varient beaucoup notamment dans les Alpes-Maritimes

Monaco : 110 euros

Nice : 95 euros

Cannes : 80 euros

Vence : 75 euros

Principale raison : les loyers plus chers dans le département, mais aussi la densité salariale : plus une entreprise a de charges, plus les prix s'envolent. Enfin sachez qu'aucune loi n'encadre vraiment les prix des contrôles techniques. Et si vous voulez payer encore moins cher ? Il suffit de déménager, en Alsace par exemple : comptez 65 euros.