Une enquête publique sur le réacteur N°1 de la centrale nucléaire de Tricastin

Une enquête publique a démarré ce jeudi pour récolter les avis des citoyens : il s'agit de savoir si les travaux faits par EDF pour prolonger de 10 ans son réacteur N°1 de la centrale nucléaire de Tricastin garantissent la sûreté de l'installation.

La "fausse" question des 40 ans

La communication d'EDF est toujours la même : la prolongation des réacteurs au-delà de 40 ans n'est pas plus un problème que ne l'ont été les prolongations au-delà de 20 ou 30 ans. La visite décennale N°4 faite après 40 ans d'exploitation du réacteur est certes un peu plus lourde mais c'est une visite habituelle : elle a pour but de vérifier que les installations peuvent encore fonctionner en toute sûreté pour les dix ans qui viennent.

Pourtant certains s'interrogent sur cette prolongation puisqu'EDF avait précisé dans les années 70 - date de construction de Tricastin - que ces centrales étaient faites pour être exploitées pendant 40 ans.

La prudence de la CRIIRAD

L'enquête publique est donc là pour compiler les avis divers et variés des citoyens sur les moyens mis en œuvre par EDF pour prolonger l'exploitation du réacteur N°1 de 40 à 50 ans. Le réacteur N°1 a été couplé au réseau en 1980, il y a donc déjà 42 ans.

La commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité (CRIIRAD), créée dans la Drôme en mai 1986 après l'accident de Tchernobyl indique deux problèmes pour la poursuite d'exploitation du réacteur N°1. L'un est ancien : la cuve du réacteur souffre de microfissures. C'est EDF qui l'a indiqué et qui explique que ces microfissures n'ont pas bougé. Deuxième problème posé par la CRIIRAD : a-t-on tiré tous les enseignements du séisme du 11 novembre 2019 - dit du Teil - en terme d'impact et de récurrence ?

Une procédure très formelle

Comme d'habitude les anti nucléaires vont apporter leur lot de pétitions pour demander la fermeture de Tricastin : ce sera le cas de "Stop Tricastin" qui revendique 45 000 signatures. Mais ça ne changera rien : quel que soit l'avis rendu par le commissaire enquêteur, le réacteur N°1 continuera de fonctionner jusqu'à la prochaine visite décennale. Se posera alors la question de savoir si on peut poursuivre son exploitation pour dix ans encore de 50 à 60 ans. L'avis des citoyens n'a que peu d'importance dans ce genre de décision si ce n'est de montrer les inquiétudes et les réticences de certains.