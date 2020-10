Sables-d'Olonne : le tabou autour des locations d'appartements pendant le Vendée Globe

A deux semaines du départ du Vendée Globe, les locations proches du chenal se font de plus en plus rares et sont assez coûteuses. Les particuliers louent tous les quatre ans leur appartement secondaire et parfois même leur balcon. Une pratique assez tabou dans le secteur. Enquête.

C'est une tradition immuable depuis 1989. Tous les quatre ans, les skippers qui participent au Vendée Globe s'élancent, à bord de leur Imoca, aux Sables-d'Olonne. Un événement qui attire plus d'un million de visiteurs à chaque départ. Mais tous les amoureux de la course au large et de ces aventures humaines singulières ne sont pas des locaux et recherchent donc un logement pour le week-end. De préférence, à proximité du chenal où passent les voiliers. Dans ce secteur, les locations d'appartements et de balcons pullulent mais sont assez tabou.

Des locations pouvant grimper à plus de milles euros

Quand on se rend devant les bâtiments, quai Georges V, on comprend tout de suite que c'est un des meilleurs spots pour admirer le départ des géants des océans. À chaque édition, les balcons sont noirs de monde. Pourtant, beaucoup d'appartements sont des résidences secondaires. Le jour J, certains propriétaires en profitent pour inviter leurs amis. D'autres, moins fanas de la compétition, en profitent pour faire plaisir et prêter leur résidence secondaire à des amis.

Et puis il y a ceux qui, tous les quatre ans, voient en cette période une aubaine pour arrondir leurs fins de mois. Les locations pour une ou deux nuits sont loin de se compter sur les doigts d'une main, mais quand le sujet est évoqué avec les résidents, ils "ne connaissent personne" qui s'adonne à ce genre de pratique même s'ils avouent avoir connaissance de ce genre de pratique. Selon plusieurs sources, les locations peuvent dépasser les 1000 euros pour une durée de trois jours.

Il y a quatre ans, je sais que deux balcons avaient été loués. Pierrot

Hors bouche à oreille ou connaissance, le seul endroit pour dénicher le bien parfait se trouve sur internet. Mais les annonces ne sont pas légion et la demande est d'autant plus forte, cette année, quela jauge de part et d'autre du chenal a été réduite à 9000 personnes, Covid-19 oblige. "On est déjà en attente d'une personne qui doit valider une location pour trois nuits entre le 5 et le 8, indique une propriétaire contactée par téléphone. C'est 220 euros par nuit et il commence à y avoir de la demande." Soit 660 euros pour avoir une vue imprenable sur le chenal et profiter jusqu'au bout des skippers sur leur Imoca, avant leur tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance.