Pouvoir d'achat, statut, salaires, opposition aux réformes du gouvernement : agents publics, cheminots et salariés d'Air France sont appelés par les syndicats à se mobiliser jeudi et/ou vendredi aux côtés de la RATP, des personnels des Ehpad ou encore des infirmiers. jeudi, 140 manifestations sont prévues partout en France. Voici les différentes catégories concernées par le mouvement social.

Une grève à la SNCF jeudi

Les syndicats représentatifs (CGT, Unsa, SUD, CFDT) organisent ce jeudi une "manifestation nationale" à Paris contre la réforme du ferroviaire, avec"plus de 25.000" personnes attendues. Ils seront rejoints par la CGT-Énergie au départ de la gare de l'Est et retrouveront, à Bastille, le cortège de fonctionnaires qui partira de Bercy.

L'ampleur du défilé donnera une première indication du rapport de force entre le gouvernement, qui a annoncé une réforme par ordonnances et les syndicats, qui appellent à une grève ponctuelle dès le 3 avril. SUD-rail a déposé un préavis national pour jeudi, la CGT et FO (non représentatif) l'ont fait localement et dans certains métiers.

Un mouvement social à la RATP jeudi

Trois syndicats (CGT, Unsa et SUD) appellent à la grève au sein de la régie des transports parisiens (métro, bus, tram, une partie des RER A et B), en solidarité avec les cheminots et pour des motifs spécifiques : crainte d'une privatisation future, ou encore problèmes d'effectifs.

Les salariés d'Air France se mobilisent vendredi

Une nouvelle grève pour les salaires est prévue vendredi à l'initiative de 11 syndicats, tous métiers confondus. La mobilisation sera "du même ordre" que le 22 février, prédit le Spaf, le 2ème syndicat de pilotes. La direction avait évoqué un quart des vols annulés. Les prévisions de trafic seront connues "mercredi ou jeudi", selon un porte-parole d'Air France.

Les contrôleurs aériens en grève jeudi

Outre la défense de la fonction publique, l'USAC-CGT, premier syndicat de l'Aviation civile et deuxième parmi les contrôleurs aériens, a déposé un préavis de grève spécifique pour jeudi,concernant les effectifs à la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). Il évoque un trafic aérien en hausse de "10%" et une baisse d'effectifs du même ordre.

Les fonctionnaires se mobilisent jeudi, 140 manifestations prévues

Sept syndicats (CGT, FO, FSU, CFTC, Solidaires, FA-FP et CFE-CGC) appellent à la grève pour le pouvoir d'achat et la défense du statut dans la fonction publique territoriale, hospitalière et d'État. Plus de 140 manifestations sont annoncées en France. Une première journée d'action le 10 octobre avait rassemblé des centaines de milliers de personnes.

Les syndicats réclament le dégel de la valeur du point d'indice (qui sert au calcul de la rémunération), l'abrogation du jour de carence et davantage qu'une compensation de la hausse de la CSG. Ils mettent aussi en garde contre une remise en cause du statut de la fonction publique, préparée selon eux par l'exécutif dans le cadre de la future réforme de l'État, avec le recours accru aux personnels contractuels et la mise en place de plans de départs volontaires.

Éducation : des grèves limitées ?

Lundi, le ministre Jean-Michel Blanquer a dit s'attendre à des "grèves limitées" dans les écoles. Le SNUipp-FSU (1er syndicat du primaire) anticipe un suivi divers selon les départements. Les syndicats lycéens et étudiants (Unef) qui protestent contre les réformes du bac et de l'université, ont rejoint l'appel à mobilisation.

Des crèches fermées jeudi

Certaines crèches, également touchées par le mouvement social de leur personnel, seront également fermées jeudi.

Les personnels des hôpitaux mobilisés jeudi

Infirmiers, aides-soignants mais aussi agents administratifs dénonceront de nouveau le "malaise" régnant dans les hôpitaux publics, sommés d'économiser l'équivalent de 22.000 postes sur la période 2015-2017 et qui devront réaliser 1,6 milliard d'euros d'économies en 2018. Le gouvernement promet une vaste réforme du système de santé, grâce notamment à de nouveaux modes de financement. Des organisations de médecins hospitaliers, comme l'Amuf (urgentistes), le SNMH FO, ou le SNPHAR-E (anesthésistes), soutiendront le mouvement.

Maisons de retraite : une troisième mobilisation limitée ?

FO et la CGT notamment appellent les personnels des maisons de retraite médicalisées (Ehpad) à une 3ème mobilisation pour réclamer davantage de moyens humains. Mais l'intersyndicale à l'origine des grèves du 30 janvier et du 15 mars préfère garder un mouvement dédié et discuter d'une journée d'actions à une date ultérieure, selon la CFDT.