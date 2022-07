Dans les Alpes, 400 brebis et leurs petits condamnés à rester dans les bergeries pendant la canicule

Les Champollion ont perdu un appel d'offres et ne peuvent plus monter leurs ovins en alpage. C'est l'autre exploitation de la vallée qui a été choisie par les élus. La FDSEA appelle les maires à ne pas évincer les éleveurs de leurs propres communes.

Les carcasses d'agneaux sous la banderolles ont été retirées à la demande de la maire © Radio France - Gérard Fourgeaud

Déboutée par le tribunal des baux ruraux de Grenoble, une famille d'éleveur d'Entraigues, les Champollion, en appelle au public via France Bleu Isère (exclusivité). La très belle commune d'Entraigues, au sud du département de l'Isère, possède plusieurs centaines d'hectares d'alpages sur les contreforts des Ecrins autour de 2.000 mètres d'altitude, la commune étant 1.000 mètres plus bas.

Les alpages d'Entraigues vus de Valbonnais © Radio France - Gérard Fourgeaud

La famille Champollion a exploité ces alpages de 1975 à 2014, puis une année en 2020. Ils ont perdu un appel d'offres en mars 2021 et ne peuvent plus faire monter leurs ovins en alpage. C'est l'autre exploitation de la vallée qui a été choisie par les élus.

Roger Champollion indique les alpages en question sur une carte © Radio France - Gérard Fourgeaud

Les alpages de la discorde.

Les 700 ovins de Mauricette et Roger Champollion passent donc leur deuxième été en bergerie ou dans les prés cramés par le soleil de la vallée. En 2021, un jury composé d'élus d'Entraigues et de Valjouffrey (limitrophe) a choisi une des deux exploitations de la commune et écarté l'autre. Le syndicat agricole la FDSEA lance un appel à la responsabilité des maires pour ne pas écœurer les éleveurs des zones de montagne. Pour les Champollion, sans les alpages, leur ferme est en péril.

Reportage de Gérard Fourgeaud Copier

La famille Champollion y faisait monter ses brebis depuis plusieurs décennies. Mais début 2020, il y a eu une sorte d'appel d'offres avec trois candidats qui ont dû passer un grand oral. Mauricette Champollion contestait le changement de procédure et aurait été carté en faisant un hors-sujet. Le métier de paysan est-il de faire des exposés ? C'est l'autre éleveur de la vallée qui a été choisi. Et avec cette canicule, les bêtes de Mauricette restent donc en partie en bergerie. Des agneaux qui en sont morts ont été exposé au bord de la route départementale, avant d'être retirés. Les Champollion ont perdu leur recours en justice et ils ne feront pas appel. Du coté des syndicats, Jérome Crozat président de la FDSEA de l'Isère appelle les maires à la raison. Il demande aussi qu'on n'écœure pas les éleveurs qui ont déjà bien assez de problèmes notamment avec les loups.

Au siècle dernier, les alpages étaient attribués par des baux reconductibles, pour environ 3.000 euros pour un été dans les dernières années. Et puis les communes d'Entraigues et Valjouffrey ont changé les baux en convention pour 5 ans sans garantie pour les éleveurs d'être reconduits.

Les baux sont devenus des conventions difficiles à déchiffrer, même pour les Champollion Copier

En 2014 les alpages ont été confiés à un Provençal pour 5 ans. Et en 2020, les Champollion ont repris l'alpage pour un an. Mauricette, l'épouse, estime qu'elle avait mal déchiffré cette convention. Martine Simonet, maire d'Entraigues ne s'exprimera que lorsque la procédure judiciaire sera terminée. Et elle le sera bientôt puisque Mauricette et Roger Champollion renoncent à faire appel. Les Champollion ont perdu en justice, mais ce qu'ils perdent surtout, désormais, ce sont des agneaux. Vingt-quatre depuis le début du sevrage, il y a quinze jours. Selon eux, les mères n'ont pas assez de lait. L'an passé, ils en avait perdu une centaine sur trois-cent-cinquante naissances.

Dans cette petite commune de 250 habitants qui compte onze conseillers municipaux, les grandes familles sont toutes représentées au conseil municipal. L'éleveur choisi est de la famille d'un adjoint, mais Mauricette Champollion, elle-même, est conseillère.