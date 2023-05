Entraigues-sur-la-Sorgue résiste avec Carrefour à l'influence de la zone commerciale d'Auchan

À Entraigues-sur-la-Sorgue, la galerie commerciale et le supermarché Carrefour Market seront rasés puis reconstruits. Cette structure date d'une quarantaine d'années, elle est très vétuste. Le site sera rénové et végétalisé.

La commission d'équipement commercial de Vaucluse avait accepté à l'unanimité - c'est rare - ce chantier.

Mais Auchan n'en voulait pas. L'immense zone commerciale d'Avignon Nord est à 7 km du site d'Entraigues. Auchan avait peur de perdre de la clientèle et le groupe s'opposait à ce chantier. Le recours d'Auchan a été rejeté par la commission nationale d'aménagements commerciale.

La mairie et les commerçants d'Entraigues soutiennent le projet de Carrefour Market pour défendre le commerce local.

Pas de date pour le chantier. Le projet de 6.000 m² de surface de ventes et de 3.500 m² de galerie commerciale (11 commerces) en est au stade du permis de construire.

France Bleu a cherché à joindre le groupe Auchan qui n'a pas répondu. Le groupe Carrefour ne souhaite pas communiquer pour l'instant.

Pas de concurrence entre les commerces d'Entraigues-sur-la-Sorgue

Marco Ferrer le président des 500 commerçants et artisans d'Entraigues-sur-la-Sorgue est ravi d'apprendre que le recours d'Auchan a été rejeté : "ça me fait rire alors qu'ils sont immensément gros. Nous sommes entièrement d'accord avec le projet de Carrefour, mais nous avons posé nos conditions pour éviter les doublons avec les commerces existants. Par exemple, éviter une troisième pharmacie qui mettrait en péril les deux autres existantes. Nous voulons que le commerce de proximité évolue, mais sans être en concurrence entre nous. Par exemple, il faudrait un magasin de chaussures pour éviter que les gens aillent dans la zone d'Auchan pour trouver des chaussures".

Guy Moureau, le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue, donne la priorité au commerce local. Il dénonce les menaces des hypermarchés sur le commerce local et soutient le projet de galerie marchande à Entraigues : "tout ce qui est autour d'Auchan est menacé. Les centres-villes sont en grande difficulté à cause de cette méga zone".

