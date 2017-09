Entre 1.200 et 4.000 personnes manifestent une nouvelle fois à Nancy contre la réforme du code du travail

A Nancy, ils étaient entre 1.200 et 4.000. A Épinal, entre 300 et 500. La CGT, l'UNEF, Soldaires et FSU ont appelé pour la deuxième fois à manifester contre la réforme du code du travail, mais pas seulement.

Désormais, les contestations dépassent l'unique fronde anti-ordonnances. Pour Eric, syndiqué à Solidaires, il n'y a pas que la réforme du code du travail qui pose problème. Il confirme : la mobilisation est générale. "Il y a des tas d'autres questions qui se posent : la nouvelle convention UNEDIC en octobre qui concernera tous les chômeurs, tous les intermittents, bref : tous les précaires. Il va y avoir les retraites aussi. Et en parallèle, on nous fait miroiter tous les cadeaux qui sont fait aux riches, cadeaux sur l'ISF, sur les charges sociales, sans compter l'évasion fiscale !"

"Macron ? Il enrichit les riches et appauvrit les pauvres!" Copier

"Macron, t'es foutu les fainéants sont dans la rue !"

La hausse de la CSG et le gel des pensions préoccupent toujours les manifestants à la retraite. © Radio France - Lucas Valdenaire

Andrée et Françoise, elles, s'inquiètent sérieusement pour leurs pensions de retraite. La hausse de la CSG "nous coûterait 25 euros par mois ! Et dans le même temps, les pensions sont gelées depuis six ans. C'est inadmissible !"

"Il faut qu'on fasse tout pour qu'il dégage"

"La hausse de la CSG nous coûtera 25 euros par mois, c'est inadmissible !" © Radio France - Lucas Valdenaire

Le cortège s'est élancé en direction de la rue Saint-Dizier derrière les drapeaux de la #CGTpic.twitter.com/oveWH3n1Qn — Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) September 21, 2017

"Les ordonnances Macron, c'est bon pour les patrons !"

Dans la rue également : des routiers, des enseignants et même des artisans comme Patrick. Il se dit "solidaire des salariés" :

"Quand on attaque le pouvoir d'achat de mes clients, c'est du travail en moins pour moi"

"Les ordonnances Macron, c'est bon pour les patrons" : les slogans et les pancartes sont de sortie à Nancy #manifestation#CodeDuTravailpic.twitter.com/3zc6m28NZg — Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) September 21, 2017

Ce jeudi, les manifestants étaient un peu moins nombreux que lors de la première mobilisation du 12 septembre. Pas de quoi inquiéter Julien Hézard, délégué syndical CGT à l'usine Saint Gobain de Pont-à-Mousson : "ce qui est intéressant, c'est qu'on a gagné les grèves dans les entreprises. Par exemple à Saint-Gobain, contre le plan d'avenir et contre les ordonnances Macron, on avait 150 personnes à bloquer les portes de l'usine. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas à la manifestation à Nancy qu'ils ne se mobilisent pas. C'est avec tous ces petits grains de sables qu'on arrivera à enrayer la machine."

"Il faut que les salariés comprennent que c'est à leur tour de bouger parce que personne d'autre ne défendra leurs droits"

Une nouvelle mobilisation est prévue ce samedi à Paris, cette fois à l'appel de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon.