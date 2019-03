PHOTOS - Entre 1.500 et 3.000 manifestants pour le pouvoir d'achat à Limoges

Les syndicats revendiquent 3.000 manifestants à Limoges pour la manifestation interprofessionnelle organisée ce mardi pour défendre le pouvoir d'achat. La police en a compté deux fois moins, dans ce cortège composé de salariés du public et du privé et de gilets jaunes.

Limoges, France

Entre les banderoles rouges de la CGT et de FO et le fluo des gilets jaunes, c'est un cortège très coloré qui a défilé dans les rues de Limoges ce mardi pour le pouvoir d'achat, les salaires, et pour le maintien des services publics. Solidaires, la FSU et les organisations de jeunesse Unef (étudiants) et UNL (lycéens) ont également appelé à participer à cette mobilisation nationale interprofessionnelle qui a réuni des salariés du public, du privé, des retraités et donc des gilets jaunes.

Des centaines de personnes mobilisées à #Limoges pour la journée d'action national pour le pouvoir d'achat notamment. pic.twitter.com/xEGARdCHwb — France Bleu Limousin (@FBLimousin) March 19, 2019

On n'aura jamais des parts égales, mais on peut mieux partager le gâteau - un manifestant Limougeaud

Des salariés de l'usine d'emboutissage Steva, en redressement judiciaire, sont venus de Bessines-sur-Gartempe pour manifester à Limoges © Radio France - Nathalie Col © Radio France - Nathalie Col

Des salariés du groupe Legrand, géant de l'appareillage électrique côté au CAC 40, ont aussi défilé pour réclamer un meilleur partage des richesses © Radio France - Nathalie Col

Plusieurs groupes de gilets jaunes se sont joints au cortège limougeaud en plaidant pour la "convergence des luttes" © Radio France - Nathalie Col

Le cortège limougeaud, composé aussi de nombreux agents de la fonction publique, a emprunté un parcours inédit sur les bords de Vienne, à Limoges © Radio France - Nathalie Col

Les manifestants plaident tous pour une "convergence des luttes" face à un président et un gouvernement qu'ils estiment sourds à leurs revendications, notamment sur le pouvoir d'achat. Le combat porté depuis quatre mois par les gilets jaunes et les mobilisations des syndicats ces dernières années se veulent complémentaires, même si dans le cortège limougeaud certains sont partagés entre espoir et scepticisme. "La convergence des luttes, j'en entend parler depuis des années, mais rien ne change" commente par exemple un enseignant venu spécialement de Bosmie-l'Aiguille pour cette manifestation. Pas question pour autant de baisser les bras précisent les manifestants qui promettent de continuer à maintenir la pression.

La défense des services publics également au cœur des revendications

La CGT redoute la fermeture de plusieurs bureaux de poste à Limoges, dont celui situé face à l'hôtel de ville où une signature de pétition était organisée ce mardi © Radio France - Nathalie Col

Parmi les salariés du public mobilisés ce mardi à Limoges, on trouvait des professionnels de santé, des enseignants ou encore des salariés de la Poste. Ces derniers redoutent de gros bouleversements dans les prochains mois dans la cité de la porcelaine. Selon la CGT "sur les 13 bureaux de poste actuels à Limoges, la direction ne veut en garder que 5 dans le cadre de son projet cap 2020." Le bureau situé face à l'hôtel de ville serait notamment sur le sellette. Avant la manifestation interprofessionnelle, des facteurs et guichetiers ont donc fait signer une pétition qui aurait déjà recueilli plus de 500 signatures pour s'opposer à ces projets.