Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce jeudi après-midi à Mont-de-Marsan. Elles étaient entre 1.750, selon la police, et 3.500 selon les syndicats. Tous sont venus défendre leur statut, leur pouvoir d'achat et un service public de qualité face à la politique du gouvernent.

Mont-de-Marsan, France

Entre 1.750 manifestants selon la police, et 3. 500 selon les syndicats. La mobilisation a été importante ce jeudi après-midi dans les Landes. Des cheminots, des fonctionnaires : des enseignants ou encore des personnels des hôpitaux... Le cortège parti de la gare de Mont-de-Marsan a marché jusqu'à la préfecture pour défendre le statut de fonctionnaire, celui de cheminot, le pouvoir d'achat mais aussi un service public de qualité.

Les manifestants sont venus dire leur ras-le-bol face au manque de moyens et de considération. Bruno, par exemple, enseigne le français et l'histoire-géo au lycée professionnel d'Aire-sur-l'Adour et il est à bout : "Une surcharge de travail, un épuisement au travail, nos missions sont de plus en plus diversifiées. Nos collègues sont très fatigués, un peu comme à l'hôpital. Il y a de moins en moins de candidats pour passer les concours d'enseignants."

Comme ils avaient fait en mai 68 - Michel, retraité cheminot

Certains manifestants rêvent d'une convergence des luttes ou plutôt des "ras-le-bol" comme en mai 68. Sur le gilet de Michel, un cheminot à la retraite, il est écrit mai 68/mai 2018 : "50 ans après, on va recommencer, _comme ils avaient fait en mai 68_. Il va falloir casser... Je sais pas... Il va falloir se rebeller un maximum. là c'est vraiment trop, on prend sur les retraites, il m'ont pompé 60 euros sur la retraite ! Les limitations de vitesse, les augmentations de carburant, de tabac... Tout ça pour alimenter tous ces hommes politiques qui sont à la tête du gouvernement. C'est beaucoup trop !"

D'autres rassemblements ont eu lieu dans les Landes. Ce jeudi matin, devant le collège d'Hagetmau où les personnels réclament l'embauche de trois agents d’entretien pour remplacer trois départs. Les personnels des Ehapd, les maisons de retraite médicalisées, se sont aussi mobilisées aussi devant l’établissement de Luxey pour demander plus de moyens.

Les cheminots et les fonctionnaires ont défilé côte à côte, banderole contre banderole, pour dénoncer les réformes du gouvernement et demander plus de considération © Radio France - Thomas Dullin

Les cheminots et les fonctionnaires ont défilé côte à côte, banderole contre banderole, pour dénoncer les réformes du gouvernement et demander plus de considération © Radio France - Thomas Dullin