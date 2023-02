Entre 10 000 et 15 000 manifestants à Tours ce samedi

Beaucoup de monde ce samedi à la mobilisation contre la réforme des retraites. Le cortège est parti de la place Jean Jaurès, pour remonter la rue Nationale avant d'emprunter le quai des Tanneurs et revenir par le boulevard Béranger. Depuis le début de la mobilisation, c'est la première fois que l'intersyndicale manifestait un samedi. Les Tourangeaux ont répondu présent.

Tous les citoyens étaient donc représentés dans le cortège. Des parents avec des enfants, des lycéens, étudiants, retraités, salariés... Tous s'étaient mobilisés ce samedi. Certains manifestants n'avaient pas pu faire grève ni participer aux précédentes mobilisations. Ce samedi, c'était donc l'occasion pour eux d'exprimer leur mécontentement.

Une manifestation qui a rassemblé beaucoup de personnes, notamment celles n'ayant pas pu faire grève © Radio France - Laurette Puaud

14 000 personnes selon la CGT

Et justement, la manifestation, pacifique, a vraisemblablement rassemblé plus de monde que prévu. Le syndicat CGT comptait au moins 14 000 personnes. La police, elle, en a compté "au moins 11 000". Pour rappel, le 9 janvier, la mobilisation avait rassemblée plus de 11 000 personnes, 15 000 le 31 janvier et plus de 8 000 ce mardi 7 février.