Alors qu'un nouveau rendez-vous est prévu le 11 décembre avec le premier ministre Jean Castex, les acteurs du tourisme de montagne ont de nouveau manifesté à Bourg d'Oisans ce mercredi pour demander l'ouverture des pistes et des remontées mécaniques pour les vacances de Noël.

Entre 1000 et 1500 personnes manifestent à Bourg d'Oisans pour réclamer l'ouverture des pistes de ski à Noël

Ils manifestaient chacun dans leur station lundi, ils se sont retrouvés ce mercredi dans la vallée à Bourg d'Oisans pour réclamer de nouveau l'ouverture de leurs domaines skiables avant Noël. Entre 1.000 et 1.500 acteurs du tourisme et élus de la montagne ont défilé en cortège entre le rond-point de l'Alpe-d'Huez et la place de Bourg-d'Oisans.

Un cœur brisé rouge sur la poitrine

Leur demande et leur espoir ? Faire changer d'avis le premier ministre Jean Castex lors de leur nouveau rendez-vous le 11 décembre. Certains portaient sur la poitrine un gros cœur brisé rouge sang, symbole de la menace qui pèse pour la survie des stations si elles ne devaient rouvrir qu'à la mi-janvier, comme le gouvernement le prévoit pour l'instant.

Les arguments des responsables des stations de ski sont toujours les mêmes : pourquoi permettre aux franciliens de s'entasser dans les RER à Paris et fermer les remontées mécaniques où l'on peut mieux faire respecter les règles sanitaires avec un protocole renforcé auxquels ils travaillent depuis des mois ?

10 blessés graves par an et par station

Ils veulent aussi répondre aux craintes des autorités de voir les services hospitaliers débordés par l'afflux de skieurs blessés alors que les taux de saturation des lits de réanimation n'est pas redescendu à la normale en Auvergne-Rhône-Alpes. "Il n'y a que dix blessés graves par an et par station qui vont aux urgences, les autres sont pris en charge par les cabinets médicaux sur place" ont répété les élus qui ont pris la parole sur la tribune installée sur la place du village pour l'occasion.

Des élus ont pris la parole en tribune avec un coeur brisé sur la poitrine © Radio France - Gérard Fourgeaud

Une quarantaine au retour pour ceux qui skieront à l'étranger ?

Pour répondre à l'inquiétude des professionnels qui réalisent entre 15 et 20 % de leurs activités sur la période des vacances de Noël, le gouvernement a déjà annoncé une indemnisation pour les remontées mécaniques fermées et envisage maintenant une période d'isolement de sept jours pour les Français qui seraient tentés d'aller faire du ski à l'étranger pendant les fêtes. Pour "empêcher les Français d'aller se contaminer dans les stations" a déclaré ce mercredi matin Jean Castex qui aurait préféré "une harmonisation européenne" sur la question de l'ouverture des stations de ski. Mais, selon le premier ministre, "les Espagnols et les Suisses à ce jour ne s'orientent pas vers ces décisions".