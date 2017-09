Entre 1500 et 2000 manifestants dans les rues de Dijon contre la réforme du Code du Travail

Entre 1500 et 2000 manifestants dans les rues de Dijon ce mardi 12 septembre pour la mobilisation contre la loi Travail. Un défilé à l'appel de la CGT, la FSU, Sud-Solidaires et l'Unef. Un défilé sans incident et avec de nombreux jeunes dans le cortège.

A Dijon les "fainéants" sont descendus dans la rue ce mardi 12 septembre pour protester contre la réforme du Code du Travail du président Emmanuel Macron. Ils étaient un peu plus de 2000 selon la CGT et 1500 selon la police. Une mobilisation plutôt réussie, pour la CGT, à l'initiative de cette journée. Dans un contexte de front syndical désuni, ce n'est si mal confessaient certains responsables départementaux.

Malgré un front syndical désuni, les responsables départementaux de la CGT estiment cette première mobilisation réussie © Radio France - Stéphanie Perenon

De nombreux jeunes dans le défilé

Dans le cortège beaucoup de jeunes manifestants, inquiets de cette réforme qui leur promet un avenir "flexible mais sans sécurité" redoute Marie, étudiante à Dijon.

Dans le défilé, beaucoup de jeunes manifestants comme Marie (au centre), jeune étudiante dijonnaise © Radio France - Stéphanie Perenon

Pour Rémi, défile avec une une pancarte "#je suis fainéant, #je suis cynique" en écho aux récents propos du président Macron lors de sa visite en Grèce. Des propos qui l'ont choqué, dit-il, surtout dans le contexte actuel. "Moi qui ai déjà pas mal travaillé en alternance, c'est pour mon avenir que je suis là. On a vu l'austérité en Grèce, ça ne marche pas. Les politiques libérales comme on a en Allemagne, sur le papier ça fait envie mais si on regarde dans le détail, il y a moins de chômeurs mais il y a plus de gens pauvres. Et quand on voit l'uberisation du marché vers laquelle on va avec ces politiques, ça ne fait pas envie, c'est pour ça que les jeunes sont là aujourd'hui car on ne veut pas cautionner cette vision de la société à long terme."

Manif loi #travail#12septembre#Dijon slogan "Macron t'es foutu les fainéants sont dans la rue" repris par Rémi étudiant et sa pancarte pic.twitter.com/j085qznu8d — stephanie perenon (@perenonfbleu) September 12, 2017

Une mobilisation réussie malgré un front syndical désuni

Dans le cortège, pas mal de militants FO, avec leurs casquette ou leur drapeau. Jean-Pierre et Évelyne, sont de ceux là. Le premier est militant, elle est adhérente, et les deux n'ont pas compris le message de leur direction. "Au plus haut niveau des fois ils se trompent, et là c'est la base qui a raison. L'année dernière on s'est battu contre la loi travail et on était présents pour les douze manifestations contre la loi Travail et là c'est encore pire! On se devait d'être là !"

Manif loi #travail#12septembre Dijon un militant et une adherente FO manifestent contre l'avis national du syndicat pic.twitter.com/oeU5cJDgLG — stephanie perenon (@perenonfbleu) September 12, 2017

Un défilé qui s'est achevé place du Théâtre, avant une dispersion place de la Libération, vers 16h30. Un défilé sans incident majeur.

Prochain rendez-vous pour les manifestants, le 21 septembre avec la nouvelle journée prévue par la CGT. Ce sera deux jours avant la journée d'action à l'appel de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon.

