Limoges : près de 2000 personnes dans la rue pour défendre le service public

Entre 1500 et 2000 fonctionnaires ont défilé jeudi matin à Limoges à l'occasion de la journée nationale de mobilisation pour la défense du défense du service public, et contre le projet de loi de réforme de la Fonction Publique, qui sera examiné à partir de lundi prochain à l'Assemblée Nationale.

Le texte, qui facilite notamment le recours aux contractuels, est présenté par le gouvernement comme une nécessité pour rendre l'administration "plus attractive et plus réactive" face aux "nouvelles attentes" des Français. Les fonctionnaires y voient au contraire une attaque sans précédent contre le statut des fonctionnaires. "Le statut est protecteur" explique Marie-Noëlle Caire, du syndicat FO Education, "et nous ne voulons pas remplacer le statut par des contractuels, sur des contrats de mission, qui seront jetés quelques mois ou deux ans plus tard". dit-elle.

Le service public, c'est ce qui sert à tous ceux qui n'ont rien - Thibault Bergeron, de l'UNSA Education

"Une vraie fonction publique a des fonctionnaires, indépendants. Nous ne sommes pas au service d'un gouvernement, nous sommes au service de l'Etat, et le statut est protecteur pour les fonctionnaires comme pour les usagers" explique encore Marie-Noëlle Caire.

"_Le service public, c'est le bien commun, le bien collectif, c'est ce qui sert à tous ceux qui n'ont rien_, et c'est ce qui permet d'avoir un traitement équitable de tous les citoyens" poursuit Thibault Bergeron, Secrétaire académique au syndicat SE-UNSA-Education.

Blouse blanche sur les épaules et biberon à la main, Juliette, puéricultrice au CHU de Limoges s'inquiète pour son avenir. "Il n' y a pas assez de personnels pour tous les patients qui sont là, dans tous les services de soins en général, et il n'est pas prévu que ça s'arrange" déplore-t-elle. De son côté, Florence Metge, Secrétaire générale de la CGT Santé en Haute-Vienne dénonce "l'introduction du salaire au mérite et des contrats de projet" à l'hôpital. "C'est la précarité qui arrive dans notre secteur" estime-t-elle.

A Tulle, la manifestation des fonctionnaires corréziens a réuni environ 500 personnes ce jeudi matin, tandis qu'un autre rassemblement était prévu ce jeudi après-midi à Ussel.