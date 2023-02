Entre 16.300 et 24.500 manifestants dans la Manche ce samedi contre la réforme des retraites

C'est l'acte IV de la contestation contre la réforme des retraites, à l'appel de l'intersyndicale. Ce samedi 11 février, entre 16.300 et 24.500 Manchois ont manifesté dans les rues du département pour s'opposer notamment à l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Une mobilisation en hausse par rapport à celle du mardi 7 février, mais inférieure à celle du 31 janvier.

ⓘ Publicité

Les chiffres des six cortèges de la Manche

Carentan : 500 personnes

: 500 personnes Avranches : 2.000 personnes selon la préfecture, 2.500 selon les syndicats

: 2.000 personnes selon la préfecture, 2.500 selon les syndicats Granville : 1.400 personnes selon la préfecture, 1.500 selon les syndicats

: 1.400 personnes selon la préfecture, 1.500 selon les syndicats Coutances : 1.850 manifestants selon la préfecture, 2.000 selon les syndicats

: 1.850 manifestants selon la préfecture, 2.000 selon les syndicats Saint-Lô : 2.000 manifestants selon la préfecture, 3.000 selon les syndicats

: 2.000 manifestants selon la préfecture, 3.000 selon les syndicats Cherbourg : 8.500 personnes selon la préfecture, 15.000 selon les syndicats

Dans les cortèges, beaucoup de personnes viennent manifester pour la première fois contre la réforme des retraites. Principalement des lycéens, étudiants ou jeunes actifs, comme Chloé, manipulatrice radio à l'hôpital. "Par rapport au salaire et à mon travail, je ne peux pas faire grève en semaine. On est peu dans les services et les patients doivent être soignés quand même", explique-t-elle.