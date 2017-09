Entre 2 000 et 4 000 manifestants à Bayonne contre la réforme du Code du travail

Première mobilisation du quinquennat Macron et malgré les divisions syndicales, les opposants à la réforme du Code du travail ont répondu présent ce mardi 12 septembre à Bayonne. Ils étaient 2 000 selon la police, plus de 4 000 selon les organisateurs. Retour en images sur le cortège bayonnais.

Grève et manifestation ce mardi 12 septembre contre la réforme du Code du travail. La CGT a dénombré 4 000 appels à la grève et 180 manifestations dans tout l'hexagone. A Bayonne, entre 2 000 et 4 000 opposants ont bravé la pluie "contre la casse du Code du travail".

Parmi les manifestants, des salariés de Dassault, Turbomeca ou encore du centre hospitalier de la côte basque © Radio France - Oihana Larzabal

Une loi au service des patrons

"La logique de cette loi est d'inverser la hiérarchie des normes" explique sur son tract le Front Social Pays Basque, "laissant le salarié (...) négocier son contrat en position de faiblesse face à son employeur".

Le pont Saint esprit étant fermé pour travaux, le parcours a été modifié. © Radio France - Oihana Larzabal

La CGT, la FSU et le Front Social Pays Basque appellent d'ors et déjà à une nouvelle journée de mobilisation le 21 septembre. Le Premier ministre Edouard Philippe sera en visite au Pays Basque ce jour là.