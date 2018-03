Nancy, France

Enseignants, étudiants, personnels hospitaliers et fonctionnaires des administrations publiques, ils étaient plusieurs centaines à défiler dans les rues de Nancy ce jeudi après-midi, la CGT a compté 3500 personnes venues protester contre les réformes du gouvernement.

Le cortège nancéien a rassemblé jusqu'à 3000 personnes © Radio France - Mohand Chibani

Casquette vissée sur la tête, c’est la deuxième fois que Catherine descend dans la rue en un mois « Déjà le 15 mars dernier, j’étais dans la rue et je vois qu’Emmanuel Macron n’a rien compris, j’en ai marre du mépris qu’il affiche à notre égard »

Mon salaire n'a pas augmenté depuis des lustres, Christine, infirmière en psychiatrie

Christine, elle travaille en psychiatrie à l’hôpital, elle décrit des conditions de travail de plus en difficile «_vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis épuisée lorsque je rentre chez moi_, je n’en peux plus, ils ferment des lits, on est de moins en moins de personnel, nous ne sommes pas remplacés, mon salaire n’a pas augmenté depuis des lustres, je suis complètement découragée »

Manifestation sous la pluie © Radio France - Mohand Chibani

La bataille n'est pas terminée, Yann Venier, secrétaire local de la CGT

En tête de cortège, le secrétaire local de la CGT, Yann Venier, affiche sa satisfaction de voir autant de monde malgré le mauvais temps « si Macron ne sent pas la colère monter, nous, on la constate au quotidien et il y aura de plus en plus de gens dans la rue, la bataille n’est pas terminée»