Entre 2100 et 4000 manifestants à Rennes contre la réforme des retraites

Rennes, France

Mobilisation en baisse à Rennes pour cette nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. 2100 personnes selon la police (contre 4000 vendredi dernier) et 4000 selon les syndicats ont défilé dans les rues de la capitale bretonne.

Dans le cortège, beaucoup d'étudiants de Rennes 2. La faculté était fermée aujourd'hui suite à une décision prise par le conseil d'administration de Rennes 2 vendredi dernier.

Alors que la conférence de financement doit démarrer ce jeudi, les syndicats opposés au projet de réforme rappellent leur vision sur ce financement des retraites. Hervé Couvert, secrétaire de l'Union Départementale de la CGT 35 : "_On doit revenir à la retraite à 60 ans, avec 75% de taux de remplacement (pourcentage de son revenu d'activité que conserve un salarié lorsqu'il fait valoir ses droits à pension, NDLR) calculé sur les six derniers mois de travail pour un salarié du public et sur les dix meilleures années dans le privé. On peut tout à fait le financer, il suffit d'arrêter de faire des cadeaux au patron, réaffecter l'argent là où il devrai être, mettre fin au CICE inutile. Il faut augmenter les salaires des femmes pour les remettre au niveau de ceux des hommes, et là on financerait très facilement la retraite pour tous._"

Alors que les effectifs de grévistes baissent depuis le début du mouvement, la CGT 35 annonce qu'elle remettra les chèques aux cheminots grévistes le 4 février prochain. Force Ouvrière 35 annonce de son côté avoir réuni pour l'heure 11 728€ pour sa caisse de grève.

Deux cortèges distincts se sont scindés ce mercredi dans la manifestation rennaise : le cortège syndical officiel, et un autre cortège composé d'étudiants et d'éléments plus radicaux. Ce deuxième cortège n'a pas suivi le parcours officiel, et s'est engouffré rue de la Chalotais au lieu de bifurquer Boulevard de la Liberté. En passant par la rue du Pré Botté, des individus ont pénétré dans un local de la STAR et ont aspergé les bureaux de peinture blanche. Plus tôt, des face à face tendus avaient donné lieu à l'usage de gaz lacrymogène de la part des forces de l'ordre rue de Rohan et rue d'Orléans.