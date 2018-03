Entre 4000 personnes, selon la police, et 6000, selon les syndicats, ont défilé jeudi matin à Pau. Une forte mobilisation pour la défense des fonctionnaires et du statut de cheminot.

Pau, France

Sept syndicats de la fonction publique (CGT, FO, FSU, CFTC, Solidaires, FA-FP et CFE-CGC) ont appelé les fonctionnaires à cesser le travail ce jeudi, et à défiler dans les rues. Partout en France, 180 manifestations étaient prévues. À Pau, l'appel a été entendu : entre 4000 et 6000 personnes ont défilé ce matin. Étudiants, personnel hospitalier et des Ehpad, cheminots ou encore retraités ont battu le pavé pour demander plus de pouvoir d'achat, et le maintien du statut des fonctionnaires et des cheminots.

La #Manif22Mars va partir de la place de Verdun à #Paupic.twitter.com/OgI1c66QMe — France Bleu Béarn (@Bleu_Bearn) March 22, 2018

Dans le cortège, Natalie Saint-Jevin, fonctionnaire territoriale à la médiathèque André Labarrère, manifestait pour défendre son statut, "mais aussi les Ehpad, les infirmiers, la SNCF, les retraités, tout le peuple qui est spolié. Au nom du libéralisme, il n'y a plus plus d'humanité. Les étudiants, les aiguilleurs du ciel, il faut être solidaires. Ce n'est pas en nous divisant qu'on fera notre force. On a notre poids, on a notre mot à dire, on peut renverser les choses. Il ne faut pas se décourager, il faut y croire".

Parmi les manifestants, il y avait aussi une délégation d'agents de l'ONF, l'office national des forêts. Comme les cheminots, ils défendent leur statut. Ramucho Tellechea, secrétaire départemental SNUFEN-Solidaires, le syndicat majoritaire, travaille dans le piémont du Barétous. En 15 ans, le nombre d'agents de l'ONF sur son secteur est passé de 20 à 12 en théorie, mais moins de 10 en pratique. Entre arrêts maladie et burn-out, les agents craquent explique-t-il : "on subit un coup d'accélération phénoménal, on a un directeur général qui veut enlever le statut dérogatoire de l'ONF, c'est à dire enlever aux futurs arrivants le statut de fonctionnaire, ce qui fait que les gens vont être en déséquilibre pour travailler. On veut éliminer le savoir-faire, le métier de forestier. On vise sur le très court-terme, il faut que tout ait une rentabilité, c'est d'une stupidité phénoménale, on oublie les générations qui arrivent derrière nous, on oublie le réchauffement climatique. Il faut une forêt complexe, multifonctionnelle, pour résister aux enjeux qui sont en train de se profiler".