Entre 5.000 et un millier de personnes défilent à Nice contre la réforme des retraites

Nice, France

Après la forte mobilisation jeudi 9 janvier dans les rues niçoises, les opposants à la réforme des retraites ont une nouvelle fois manifesté ce samedi midi entre la gare Thiers et la place Masséna, perturbant ainsi plusieurs heures la circulation de la ligne 1 du tramway. Dans le cortège, des aide-soignantes, des infirmières, des enseignants, des cheminots, des salariés du privé, tous réclament le retrait de la réforme des retraites. D'après la CGT près de 5.000 personnes ont défilé ce samedi midi à Nice, la police a compté 1.200 manifestants azuréens.

"On se battra jusqu'au bout"

Pour de nombreux manifestants azuréens, le mouvement ne s’essouffle pas. Ils ne croient pas non plus à une fin de conflit alors que le Premier Ministre doit adresser ce samedi dans la journée des propositions concrètes qui pourraient former la base d'un compromis d'après le gouvernement. Les manifestants azuréens ne veulent pas du système de retraite par points qui "va privatiser le système de retraites et favoriser les assurances" explique un cadre de chez Amadeus, n°1 mondial de la réservation de voyage implanté notamment à Sophia-Antipolis. L'un des leaders des cheminots azuréens a pris la parole lors de la manifestation niçoise ce samedi midi pour réclamer le retrait de la réforme alors que le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger a senti une volonté d'ouverture du gouvernement. Michael Albin a ainsi déclaré :

On ne va pas se faire "Berger"

Une nouvelle manifestation est prévue mardi 14 janvier place Masséna à 10h à Nice.

La CFDT tracte sur le marché de Libération à Nice

Alors que l'intersyndicale a manifesté dans les rues de Nice, la CFDT a fait signé ce samedi matin une pétition contre l'âge pivot à 64 ans. Une poignée de militants de la CFDT a discuté avec les passants sur le marché de Libération à Nice.