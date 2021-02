Entre 6 à 8000 euros perdus par mois : un patron tourangeau nous ouvre ses comptes

Aurélien Jouffin a fait les calculs pour France Bleu Touraine. Depuis le début de la crise sanitaire, ce sous-traitant de l'événementiel, qui gère une société de location de podiums et de scènes mobiles à Ballan-Miré, perd entre 6 à 8000 euros par mois.

La crise sanitaire dure, et la liste de tout ce qui reste fermé aujourd’hui est bien longue. Restaurants, bars, musées, cinémas, salles de spectacle… Longue aussi est la liste de tous ceux qui travaillent, de près ou de loin, dans ces secteurs, et donc qui ne travaillent quasiment plus en ce moment. C’est le cas notamment des sous-traitants de l’événementiel.

Un petit patron tourangeau nous a ouvert ses comptes. Lui bénéfice bien des aides de l’Etat mais il les juge insuffisantes. Il essaye donc, coûte que coûte, de maintenir sa société à flot.

55 000 euros reçus, 144 200 dépensés

Aurélien Jouffin est le gérant de la société GMS Spectacles à Ballan-Miré, une société qui loue des podiums et des scènes mobiles. Devant son ordinateur, les fichiers Excel sous les yeux, il fait tous les calculs depuis le début de la crise. "En touchant 1500 euros par mois à partir d'avril, parce qu'à cette époque là c'était 1500 euros par mois jusqu'en octobre, j'ai touché 55 000 euros d'aides publiques pour des dépenses totales chiffrées à 144 200 euros".

Lui a donc du mettre 89 000 euros de sa poche. L’Etat lui donne bien un peu plus de 10 000 euros mensuels, mais sa société lui coûte entre 16 à 18 000 euros par mois. C’est ce qu’on appelle les charges fixes. "Que ce soit l'électricité, le paiement du loyer, les assurances, les abonnements divers et variés comme les télépéages, la vidéosurveillance, nos frais comptables, nos frais bancaires, nos financements qui sont énormes car dans notre secteur, l'événementiel, le matériel coûte cher et il faut le renouveler régulièrement".

Endetté à hauteur d'1,4 million d'euros

Il a bien contracté deux PGE, des prêts garantis par l’Etat, à hauteur de 120 000 euros. Mais il avait d’autres prêts sur le dos avant le début de la crise, comme pour cet achat d’une nouvelle remorque podium pour 400 000 euros. "Entre les différents investissements qu'on a fait, je suis endetté à plus d'un million d'euros sur ma tête, je vais ajouter le PGE, je suis à un million 400 000 euros grosso modo".

Une somme qu’il faudra bien rembourser un jour, et qui pourrait même encore gonfler si la crise dure.

GMS Spectacles compte 16 remorques, dont six remorques podium, et dix poids-lourds, tous à l'arrêt aujourd'hui © Radio France - Annabelle Wanecque

Par ailleurs, ses six salariés sont tous aujourd’hui en chômage partiel. Eux aussi perdent plusieurs centaines d’euros par mois.