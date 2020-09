Entre 65 et 75 emplois menacés par le plan social chez Construction navale Bordeaux

Les salariés s'y préparaient. Entre 65 et 75 emplois pourraient être supprimés chez Construction navale Bordeaux, uniquement des postes de support, c'est-à-dire dans les bureaux. La production n'est pas concernée par les réductions d'effectif. "On limite la casse, uniquement parce que la moitié des sous-traitants et intérimaires ont déjà vu leurs contrats arrêtés" souligne la CGT. Michel Petel dit regretter ce plan de sauvegarde de l'emploi : "Beneteau a les reins solides avec 600 millions d'euros de fonds propres et un prêt garanti par l'Etat de 120 millions. Quand on sait que la masse salariale de CNB pèse environ 3,6 millions, j'estime que le groupe pourrait maintenir ces emplois" détaille le délégué syndical CGT.

La direction communiquera la semaine prochaine pour indiquer aux salariés quels postes seront concernés. Elle a par ailleurs engagé des discussions pour parvenir à un accord d’activité partielle longue durée, ce qui permettrait de recourir au chômage partiel pour tous les employés. Aujourd'hui, deux des six bâtiments du constructeur bordelais sont à l'arrêt.

Jusqu'à 1.390 postes menacés dans le monde, deux sites menacés en France

L'annonce a été faite mardi 8 septembre par Beneteau, principal actionnaire de CNB. Le groupe aux 12 marques de bateaux a annoncé une réduction massive de ses effectifs. Au niveau mondial, entre 710 et 1.390 postes pourraient être supprimés, soit une réduction d'un sixième des effectifs de Beneteau. Pour son activité Bateaux, le groupe envisage de fermer, céder ou mettre en sommeil quatre sites : deux (sur dix) en France, un aux Etats-Unis et un en Slovénie. Selon les syndicats, les sites menacés en France sont tous les deux en Vendée. Beneteau a annoncé début juillet qu'il prévoyait un chiffre d'affaires en baisse de 16 à 18%, en raison de la crise liée au coronavirus.