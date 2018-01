Entre 8 et 60% de fréquentation supplémentaire grâce à l'opération Noël au pays des Châteaux

Par Boris Compain, France Bleu Touraine

Chenonceaux, Amboise, Chinon, Langeais et Azay-le-Rideau n'ont pas à regretter d'avoir participé à l'opération "Noël au pays des châteaux". Grâce aux décorations et animations proposées par chaque monument et grâce à une campagne de publicité commune, la fréquentation a fortement augmenté partout.