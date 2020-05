Depuis le début du confinement, les entreprises de gardiennage de la Mayenne constatent une baisse d'activité dans certains secteurs comme l’événementiel. Mais le déconfinement progressif et la forte demande des commerces en matière de sécurité pourraient bien limiter leurs pertes.

Entre confinement et déconfinement, les entreprises de sécurité de la Mayenne s'adaptent

Les sociétés de sécurité et de gardiennage ont beaucoup à faire dans notre région. Pendant le confinement et en vue du déconfinement, beaucoup de clients font en effet appel aux agents de sécurité.Ces clients, ce sont des entreprises par exemple, qui souhaitent faire surveiller leurs locaux, vides ou presque toute la journée depuis la mi-mars, mais aussi la grande distribution pour gérer la circulation de ceux qui viennent faire leurs emplettes tout en respectant les gestes barrières.

En Mayenne, plusieurs sociétés de gardiennage sont malgré tout en danger. Des festivals de musiques aux 24h du Mans ce professionnel du gardiennage qui travaille à son compte, dans l'ouest de la Mayenne a perdu très gros. Il tient d'ailleurs à rester anonyme. Son entreprise ne s'en remettra peut-être pas d'autant que pour lui le déconfinement, ce n'est pas pour maintenant. "Je ne vais pas travailler jusqu'en septembre certainement. Si ce n'est pas plus. Il y a des fêtes d'écoles annulées, des comices agricoles, pleins de choses d'annulées" déplore-t-il.

Des gardiens dans les entreprises

Les contrats dans l’événementiel se sont envolés, les uns après les autres aussi, pour la société Vigis à La Gravelle. Mais heureusement pour son gérant, Samuel Caillet, d'autres secteurs sont actuellement demandeurs d'agent de sécurité actuellement. "Tout ce qui va être locaux, bureaux d'entreprises. Et bien sûr les grandes et moyennes surfaces. On a quand même eu besoin d'embaucher sur la partie gardiennage" explique ce professionnel.

Du personnel formé

Une des plus importantes sociétés de gardiennage de la Mayenne s’appelle CGS. Elle emploie 48 salariés et a dans son porte-feuille clients le Stade Lavallois ou encore le festival des 3 Éléphants. Pour son patron, Laurent Bouteaud, le confinement a fait évoluer le métier de gardien."On a eu beaucoup d'éléments de palpation dans nos professions avec les attentats. Aujourd'hui nous nous sommes adaptés très rapidement sur la gestion des flux avec la formation de notre personnel" détaille-t-il.