Au 1 janvier 2015 l'Occitanie comptait 5 774 185 habitants selon les données de l'INSEE ce qui en fait la cinquième région la plus peuplé de France par sa population. C'est aussi une des régions qui connait la plus forte croissance démographique

Entre 2010 et 2015 l'Occitanie a enregistré une forte croissance démographique pour atteindre 5 774 185 habitants . Durant cette période la population régionale a progressé de 0.9% par an soit presque deux fois plus la moyenne nationale selon l

L'équivalent d'une ville comme Albi de plus chaque année

Durant ces 5 années l'Occitanie a enregistrée 51 200 habitants de plus tous les ans soit l'équivalent d'une commune comme Albi. Un dynamisme dû essentiellement à l'attractivité de ses deux métropoles Toulouse et Montpellier, les deux plus dynamiques de France

De "nouveaux venus" plus que de "nouveaux habitants"

Contrairement à la France c'est le solde migratoire plus que la solde naturel de population qui explique le dynamisme démographique de l'Occitanie. Toulouse et Montpellier les deux capitales régionales sont les deux métropoles les plus dynamiques de France.

Le littoral méditerranéen conserve une forte attractivité. Perpignan, Nîmes, Sète ou Béziers ont connu une très sensible augmentation de leurs populations. A l'inverse les départements les plus ruraux et les plus isolés comme le Lot, la Lozère ou les Hautes Pyrénées et leurs principales villes ( Cahors ou Tarbes) perdent des habitants