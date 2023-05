Entre déficit et tentatives de rebond : l'aéroport d'Andrézieux Bouthéon en zone de turbulences

Depuis 6 ans, l'aéroport coûte plus d'un million d'euros par an aux collectivités.

Le temps, c'est de l'argent. Plus d'un million d'euros par an. Depuis 2017 et l'arrêt des vols commerciaux, c'est ce que coûte le déficit de l'aéroport d'Andrézieux Bouthéon. Les collectivités comme Saint-Etienne Métropole, Loire forez Agglomération ou le département de la Loire comblent. Au bout du compte c'est donc de l'argent public, du contribuable, qui finance ce déficit. Pour autant, peu de ligériens connaissent cet aéroport, et encore moins l'utilisent. Aujourd'hui il est principalement occupé par des prestataires privés, des équipes de foot, ou encore par les acteurs de la santé et de la sécurité incendie. Tandis que le syndicat en charge de l'aéroport tente de trouver des solutions pour le rendre enfin rentable, des associations et élus de l'oppositions dénoncent un gaspillage d'argent public.

L'aéroport comme outil indispensable

À première vue, on pourrait croire que le bâtiment est abandonné. Le parking est vide, les vitres sont poussiéreuses et les guichets fermés. Et pourtant, il reste un irréductible habitant des lieux. C'est Philippe Gaillard, le directeur de Vitamines Vacances. "L'Agence de voyages est basée dans l'aéroport. À l'étage, ce n'est pas triste, sinon je n'y serais pas depuis douze ans."

Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quasiment aucun avion ne décolle de la piste. Rare exception : près de 200 personnes partent pour Palma de Majorque en ce mois de mai : "190 Ligériens vont partir à bord de cet avion. Les gens sont demandeurs, je n'ai eu aucun mal à remplir le voyage." Le directeur est optimiste : " Les avions remplis appellent les avions, c'est un cercle vertueux. Si les gens apprennent qu'ils peuvent partir de cet aéroport ils le feront, c'est un confort de voyage qui n'a pas son pareille. Je suis sûr que nous allons avoir plus de vols en 2024", projette Philippe Gaillard.

"on a plein d'opportunités mais il nous faut du temps"

Ces vols charters, autrement dit ponctuels, sont aussi défendus par Jérémy Lacroix, vice président au département chargé de la mobilité : "Il y en aura d'autres à la Toussaint. Nous sommes un aéroport de proximité et c'est un atout. Les personnes ont besoin aujourd'hui de revenir vers des structures locales, et dans tous les domaines", affirme l'élu.

Jérémy Lacroix ambitionne également de diversifier les activités : "On a peut être des opportunités avec des nouvelles technologies pour développer les avions de demain et transformer cet aéroport en lieu d'expérimentation. On est tous au travail au niveau du comité syndical pour faire en sorte de trouver des solutions, mais ça prend du temps", avoue le vice président. Par ailleurs le président du conseil d'exploitation de l'aéroport et maire d'Andrézieux Bouthéon François Driol complète : "Ce déficit est largement inférieur à ce qu'il était avant 2017. Les collectivités dépendaient beaucoup plus à cause des prix imposés par les compagnies de vols low-cost. C'est donc déjà une grande évolution d'avoir réduit ce déficit à 1 million d'euros".

L'aéroport comme gouffre financier

En tout cas, aujourd'hui, cette très légère activité n'est clairement pas assez pour Pierrick Courbon, élu de l'opposition au conseil municipal : "On est sur une structure aéroportuaire qui vit sous perfusion d'argent public depuis de nombreuses années maintenant. Aujourd'hui, l'enjeu pour moi, c'est naturellement pas de dire il faut raser l'aéroport et faire en sorte qu'il n'y ait plus rien. L'enjeu, c'est de faire en sorte que la structure soit moins gourmande en argent public qu'elle l'est actuellement depuis de très nombreuses années", clame l'élu.

Un argument balayé par le président du conseil d'exploitation François Driol : "Comme tout service public, le contribuable doit participer. Cet aéroport est utile aux collectivité avec du transport de personnes, mais aussi dans le secteur de la santé ou de la sécurité incendie. Nous souhaitons que la structure continue de servir le territoire", répond le président.

L'association Forez Agir publie ce mardi 22 mai un journal entièrement dédié à l'aéroport d'Andrézieux Bouthéon © Radio France - Forez Agir

"Cette situation ne pourra pas s'éterniser"

Une association, Forez Agir, publie ce mardi 22 mai un journal spécialement dédié à l'aéroport. L'avis y est tranché : il faut absolument transformer la structure : "il faut à peu près 200 000 passagers par an pour être rentable*. Saint-Etienne, qui est coincé entre Clermont-Ferrand et Lyon n'y arrivera jamais. L'argument de dire ça peut servir au cas où ne passe pas puisque ça fait cher le au cas où"*, s'exclame Jérôme Peyer, le président de l'association. Là encore François Driol contre attaque : "Parmi les contribuables locaux, il y a toutes les entreprises, toutes les associations, les grandes associations sportives, tout ce qui touche à l'événementiel. Il y a également tout ce qui concerne les vols d'affaires. C'est l'activité de nos entreprises du territoire. Ce sont des emplois, des activités économiques, des recettes fiscales qui sont à la clé. Plus nous les développerons, moins nous aurons recours à l'argent du contribuable", estime le maire d'Andrézieux Bouthéon.

De son côté, Jérémy Lacroix le conçoit, perdre autant d'argent chaque année ne pourra pas durer éternellement : "On cherche des solutions, tous les jours. Ce qui serait triste et néfaste ce serait de baisser les bras et d'arrêter sans avoir tout essayé. Nous sommes encore en réflexion et conscients que cette situation ne pourra pas s'éterniser", conclut l'élu.