Entre gilets jaunes et nouveau marché de Noël, le bilan des fêtes est très contrasté pour les commerçants de Limoges

Limoges, France

Entre le mouvement des gilets jaunes très impactant en périphérie de Limoges, et un marché de Noël qui a fait la quasi unanimité en centre ville, les commerçants ont connu des fêtes de fin d'année bien différentes. Les professionnels des grandes zones commerciales de l'agglomération ont énormément souffert des quatre weekend de blocage par les gilets jaunes.

Notamment Laurent Louis, responsable du magasin indépendant Ambiance et Style au Family Village :"C'est une année à bannir ! Ce ne sera pas un bon millésime surtout avec les mouvements sociaux. Quand le rond point et le site ont été débloqués, il y a eu une très bonne fréquentation mais on n'a pas rattrapé les dégâts des quatre semaines précédentes."

Le grand écart entre zones commerciales et centre ville

Pour son enseigne, les dommages sont importants. -30% de chiffre d'affaire en novembre, -18% en décembre, des intérims annulés en toute fin d'année et du chômage partiel pour ses quatre employés en CDI. L'un d'entre eux a même quitté l'entreprise pour un nouvel emploi. Un commerçant pour qui de nouveaux blocages pour les soldes d'hiver à venir, seraient extrêmement préjudiciables.

En centre ville, c'est bien différent. Les commerçants sont pour la plupart ravis par la nouvelle version du marché de Noël, présent du jardin d'Orsay à la rue Jean Jaurès en passant par les places Saint Michel, Saint Pierre et la place des bancs. Si la météo et le contexte social n'ont pas aidé entre mi-novembre et mi-décembre, les deux dernières semaines de 2018 ont été un grand succès.

De quoi ravir Tatiana Masselis, responsable de la boutique Parfois rue du clocher, qui vivait son 1er Noël à Limoges :"C'était très bien. Un centre ville dynamique avec beaucoup de passage. C'était très agréable. Je pense que les gens ont vraiment eu plaisir à se balader dans les différentes rues, là où il y avait des animations. C'est une très bonne idée. Ça se ressent sur le chiffre d'affaire et sur le nombre d'entrées."

Même disposition pour le prochain marché de Noël

Si cette nouvelle formule a convaincu, certains commerçants estiment avoir perdu de la clientèle en raison des restrictions de circulation et de stationnement. Un point à améliorer pour Noël prochain estime Laurent Communeau, président en Haute-Vienne de la fédération de commerçants Avenue des vitrines :"Il va falloir qu'on travaille tous ensemble pour améliorer l'accès au centre ville à travers les transports en commun et éventuellement des parkings relais."

Mais que ceux qui ont aimé cette formule se rassurent. Comme les travaux place de la République ne seront pas terminés dans un an, le dispositif sera reconduit à l'identique pour les prochaines fêtes de Noël. La mairie envisage même de continuer dans deux ans, même quand la place de la Ré aura retrouvé son éclat.