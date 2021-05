Entre impatience et petites terrasses à Nancy, rue Gourmande

De nombreux restaurateurs s’activent, rue Gourmande à Nancy, mais tous les professionnels ne vont pas redémarrer leurs fourneaux le 19 mai, faute de places suffisantes en terrasse et donc de rentabilité. Entre impatience et incertitudes.

On astique, on peaufine la décoration, on déplace des tables, mais tous les restaurants de la rue Gourmande à Nancy ne vont pas rouvrir le mercredi 19 mai. Dans la rue des Maréchaux, impossible d’étendre les terrasses, il faut maintenir un accès pour les pompiers, alors une partie des restaurateurs ont fait leurs comptes et vont encore patienter un mois avant d’ouvrir.

Tous les professionnels rencontrés sont impatients mais beaucoup évoquent les incertitudes en regardant du côté du ciel. A la Souris Verte, Marie Collinet va encore attendre avant d’ouvrir, une restauratrice qui va retrouver ses deux employées et qui aménage sa salle. Sa terrasse de dix couverts ne permettrait pas d’être rentable, elle attendra donc le 9 juin avant de proposer sa cuisine traditionnelle avec des légumes frais et locaux.

Ouvrir à perte

Même impatience pour Pascal Vandamme, à l’Escale, qui va retrouver ses sept salariés et rouvrira le 9 juin après sept mois de fermeture, un chef d’entreprise reconnaissant auprès de l’Etat qui a payé ses employés qui vont tous revenir travailler.

On peaufine les distances en intérieur à l'Escale en attendant le 9 juin. © Radio France - Thierry colin

Les restaurants aux plus grandes terrasses vont ouvrir le 19 mai même si «tous les employés ne vont pas revenir tout de suite» confie Benoit Gérodel, chef de cuisine depuis 30 ans à Nancy, ça va être progressif et dépendre de la météo.

Tous les professionnels affichent leur impatience : Olivier Fréliger ouvrira dans une semaine son restaurant refait à neuf. Si le patron de la Table de Bacchus peut accueillir une 20 aine de couverts sur une terrasse abritée, sa grande terrasse, rue Gustave Simon, ouvrira si le temps le permet. Un restaurateur prêt à ouvrir à perte pour retrouver au plus vite ses habitués.

Encore un mois de patience à la Souris Verte. © Radio France - Thierry colin

Pour l’heure, les trois premiers jours d’ouverture affichent complet mais le restaurant ne tournera pas à plein régime... ça permettra un retour à l’activité en douceur assure avec philosophie le restaurateur nancéien.

Rouvrir pour les habitués même si ça ne sera pas rentable s'il pleut. © Radio France - Thierry colin