Entre mille et trois mille fonctionnaires ce mardi dans les rues d'Avignon

Des fonctionnaires ont manifesté ce mardi matin dans les rues d'Avignon à l'appel de l'ensemble des organisations syndicales de fonctionnaires, ils étaient entre un millier et plus de trois mille selon les sources.

Ils s'opposent au gel du point d'indice qui bloque toute augmentation salariale, mais aussi aux suppressions de postes annoncées dans la Fonction Publique et la suppression de certains emplois aidés. " On se sent les mal aimés de la République. "

Des fonctionnaires dans les rues d'Avignon ce mardi matin.

Dans la manifestation des " contrats aidés " qui ont perdu leur travail dans l'Education Nationale. " C'est mon dixième contrat et la deuxième promesse de renouvellement qui tombe à l'eau parce qu'ils suppriment les contrats aidés d'un seul coup. "