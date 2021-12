Les collectivités publiques ne veulent plus combler les 400 mille euros de déficit chronique. L'ensemble est lis en vente. Un repreneur potentiel est déjà sur les rangs.

Entre Poitiers et Châtellerault le golf du Haut-Poitou et son restaurant sont à vendre

Le golf et le restaurant du lac de St Cyr vont bientôt être mis en vente ! C'est la volonté du syndicat qui gère le site du parc de st cyr... Ses financeurs que sont grand Poitiers et grand Châtellerault en ont assez de combler les déficits permanents de ces deux structures. Depuis 2008 au moins, les collectivités ont dû, chaque année, abonder le budget du syndicat qui gère le site.

Au moins 5 millions d'euros ont déjà été engloutis

Rien que sur ces 12 dernières années, les collectivités ont déboursé au bas mot de plus de 5 millions d'euros. Pour Florence Jardin, la présidente de Grand Poitiers et du syndicat gestionnaire du site, ce n'est pas la vocation d'une collectivité de gérer des établissements qui relèvent du domaine commercial. Il est donc urgent pour Florence Jardin de trouver une solution.

Une proposition d'achat est déjà sur la table

Un investisseur est intéressé de longue date et s'est déjà manifesté et la proposition sera examinée à la loupe afin de ne pas léser les collectivités. D'autres acheteurs potentiels peuvent encore se manifester. Si jamais la vente n'aboutit pas, Florence Jardin n'exclue pas la fermeture du restaurant et du golf. 30 personnes travaillent sur le site de Saint Cyr. La masse salariale représente 70% du budget de fonctionnement.