Entre pouvoir d'achat et éducation nationale, 250 à 300 personnes mobilisées à Bourgoin-Jallieu (Isère)

Bourgoin-Jallieu, France

Journée de grève et de manifestation ce mardi 19 mars. Un mouvement interprofessionnel , à l'appel de la CGT , FO et Solidaires mais aussi de la plupart des syndicats enseignants. Coté étudiants et lycéens, l'Unef et l'Unel. Il s'agit d'une mobilisation pour un meilleur pouvoir d'achat , l'emploi et les services publics. Dans l'enseignement, différentes mesures concernant aussi bien le 1er degré que le 2nd degré ont fait descendre dans la rue profs et parents d'élèves. En Isère, des rassemblements étaient annoncés à Grenoble, au Péage-de-Roussillon, à Vienne et Bourgoin-Jallieu. A Bourgoin-Jallieu, il y a avait entre 250 et 300 manifestants, dont quelques gilets jaunes.

L'espoir de vivre avec un peu plus au quotidien

Michèle, retraitée de 62 ans, est venue pour le pouvoir d'achat. Elle touche 1.140 euros de retraite "c'est dur, heureusement que je suis avec mon conjoint..." Cette ancienne salariée du textile, "toujours à la CGT", regrette cependant que les années passent et que les revendications n'aboutissent pas. Elle espère que le gouvernement va agir car "on a besoin de monde, de plus de personnel dans plein de domaines : la santé, l'éducation..."

Ludovic, lui, participe à sa première manifestation. Il donne des cours de pâtisserie dans un établissement de Bourgoin-Jallieu et en a marre des contrats précaires, renouvelés d'années en années. Manque de visibilité, de stabilité pour ce quinquagénaire dont le salaire n'a pas évolué depuis 6 ans : "1.500 euros, trop juste à notre époque. On vit quand même, mais faut faire des choix, des restrictions."

La défense des services publics au cœur des préoccupations. © Radio France - Céline Loizeau

Ecoles, collèges et lycées également dans le cortège

Les enseignants se sont mobilisés aussi. Pour leur salaire, leur pouvoir d'achat. Mais dans les rangs de la manifestation berjallienne, on évoque surtout des mesures "inquiétantes" pour la qualité de l'enseignement. Aussi bien dans le 1er que le 2nd degré.

Marie, directrice d'une école près de Morestel, déplore le projet de rattacher auprès d'un principal de collège un enseignant chargé de la direction de plusieurs écoles. Un référent "mais du coup ça veut dire absence de proximité. Et disparition du lien avec les familles, avec les enseignants de l'école au quotidien. Chaque école a ses problématiques", insiste-t-elle.

Les profs de collèges et lycées sont aussi au rendez-vous, au milieu de pancartes où on peut notamment lire "échec sans maths" ou "sans latin, tu deviens crétin". Dans leur ligne de mire, la réforme du lycée, du bac. Selon Javier, prof d'espagnol au collège, les établissements vont avoir encore moins d'heures attribuées alors que les effectifs sont constants."Cela signifie moins de choix, de diversités et une concurrence entre filières, une concurrence entre établissements."

Ecoles, collèges, lycées, enseignants du 1er et 2nd degrés se sont mobilisés. © Radio France - Céline Loizeau

Cet enseignant dénonce aussi le texte "qui vise à revoir le droit de réserve pour l'étendre à tous les personnels enseignants. On ne pourra plus critiquer l'institution, dénoncer les dysfonctionnements". Pourtant, selon lui, le besoin pour ses collègues de s'exprimer n'a jamais été aussi fort. Il met en avant notamment les nombreux messages laissés sur Twitter par des profs avec le hashtag "pasdevague", mouvement né à l'automne dernier.