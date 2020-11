Entre'pros, une association de professionels en pays de Nay

Née il y a quelques mois, l'association Entre'Pros a pour but d’accompagner et de fédérer les professionnels du Pays de Nay, autour de l’Innovation, de l’Éco-responsabilité et de l’Entraide.

Né pendant le premier confinement, l'association Entre'Pros en Pays de Nay entend accompagner et fédérer les professionnels du pays de Nay. "L'objectif c'était aussi est de défendre et de proposer trois valeurs principales : l'environnement, le numérique et l'entraide." affirme Fanny Le Saux, l'une des adhérentes à l'association.

Un partage de compétences et de connaissances

"Il manquait des choses sur le pays de Nay, et on avait vraiment envie de dynamiser tout ça, partager nos compétences, nos connaissances, et se faire travailler entre nous". Ateliers numériques apportant les bases à ceux qui ne les ont pas ou encore partenariat à une initiative pour un noël écologique, Entre'Pros ne manque pas d'idées pour faire connaitre la diversité des entreprises du pays de Nay.

Plus d'informations sur entrepros.org