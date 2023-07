Entre restauration de vitraux anciens et créations modernes, le savoir-faire de Kim Marchall

Après quelques années de voyages et de vie à l’étranger, Kim Marchall a décidé de poser ses valises et se reconvertir au milieu des années 2010. Professeur de français langues étrangères, elle a choisi un métier manuel, la création et la restauration de vitraux. A partir de 2016, elle a exercé à Lyon, Paris et Valence avant de s’installer à son compte avec l’ Atelier vitrail verre Kobalt .

Très sollicitée – les demandes de rénovation sont nombreuses et les artisans rares – elle consacre la majeure partie de son activité à réparer, nettoyer, rénover d’anciens vitraux. Elle réalise également des créations modernes et design qui sont à la vente dans son petit atelier et au magasin d’artisans producteurs la Commanderie au Poët-Laval. Kim Marchall propose aussi des ateliers, en 2/3 jours vous repartez avec un vitrail que vous avez réalisé.

Kim pose devant quelques-unes de ses créations exposées dans son atelier. © Radio France - A.W.