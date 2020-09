La zone d'activités Ouest-Park, située près de l'échangeur du Bailleul sur l'A11, va s'agrandir. Une extension de plus de 20 hectares commencera au printemps pour anticiper la future installation d'entreprises.

Entre Sablé et La Flèche, la zone d'activités Ouest park va (encore) s'agrandir

Ce sera la 7e tranche et probablement pas la dernière. La zone d'activités Ouest park, à mi-chemin entre Sablé et La Flèche, est presque remplie et veut "anticiper" les futures demandes d'entreprises.

"C'était prévu avant le confinement, bien sûr on ne peut pas nier la crise sanitaire, reconnaît Martine Crnkovic, maire de Louailles et présidente du syndicat qui gère la zone. Mais ce genre de travaux prend du temps : il faut viabiliser maintenant pour être prêts à accueillir des entreprises à partir de 2022."

Deux bois et une zone humide

L'extension située au sud de la zone actuelle, mais toujours à l'ouest de l'A11, prévoit de conserver deux parcelles boisées et une zone humide. "Ça fait partie du bien-être pour les employés", souligne l'élue. Un millier de personnes travaillent déjà dans la zone Ouest park.