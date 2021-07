Entre satisfactions et déceptions, des soldes d'été mitigés pour les commerçants berrichons

Ce jean qui vous donnait envie. Cette chemise qui vous faisait de l'œil. Il est maintenant trop tard pour les acheter à prix cassés ! Les soldes d'été se sont achevés ce mardi soir, après quatre semaines de promotions. L'heure du bilan a donc sonné pour les commerçants berrichons, déjà affaiblis par la crise sanitaire et leur fermeture pendant la durée du troisième confinement. "On ne fait pas vraiment de meilleurs soldes par rapport à l'été dernier, le bilan est mitigé. Il n'y a pas d'euphorie pour les derniers jours", constate Cathie Delvallée, présidente des Boutiques de Châteauroux. L'association regroupe environ 130 commerces. "C'est en dent de scie. Les soldes ont très bien démarré, il y avait de bonnes remises et de très bonnes affaires. Mais on a eu du mauvais temps après", déplore-t-elle.

Des magasins qui s'en sortent mieux que d'autres

Ce constat global cache des situations disparates. Sébastien Marcon a le sourire devant sa boutique d'articles de sport à Châteauroux. "On est finalement pas si mal, avec une hausse de 10% par rapport à l'année dernière ! Ce sont des mois très importants pour nous, d'ailleurs on ne ferme pas nos boutiques l'été. On a une clientèle étrangère de passage et ça nous amène forcément une fréquentation supplémentaire", se félicite le gérant du magasin castelroussin, également à la tête de quatre autres commerces en Berry.

Les gens ont besoin de consommer, les jeunes en particulier. C'est peut-être un moyen de se défouler, de rattraper le temps perdu

À 60 kilomètres de Châteauroux, la clientèle étrangère n'a semble-t-il pas été aussi visible à Bourges. "Sans doute à cause de la météo déplorable", tranche Stéphane Jacquet, président de l'Office de commerce et d'artisanat de Bourges. Qui dit moins de touristes dit moins de fréquentation. Il constate une baisse du chiffre d'affaires comprise entre 10 et 15%.

Mais il regrette aussi le fait que les promotions et les ventes privées réalisées plusieurs fois par an cassent l'intérêt des soldes. "On a vu beaucoup de prix cassés dès le déconfinement et la réouverture des magasins le 19 mai. Quand vous arrivez un mois et demi après avec les soldes, les gens n'ont pas attendu et ont déjà fait leurs achats", indique Stéphane Jacquet.