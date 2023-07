Entre surprise et désolation, les travaux sur la place de la Comédie à Montpellier font parler

La place de la Comédie ne ressemble plus à la place de la Comédie. Depuis le début des travaux d'embellissement , en septembre 2022, elle s'est couverte de machines et de palissades, ce qui la réduit de moitié. Les tramways ne circulent plus. Les lignes 1 et 2 ne circuleront pas du 24 juin au 22 septembre.

Les touristes qui arrivent sur la place sont parfois un peu surpris. Françoise est de passage à Montpellier, elle est installée avec son mari et son petit fils dans un restaurant sur la place. "On entend le bruit des pelleteuses. On circule difficilement, on ne voit plus grand chose mais on comprend que c'est un mal pour un bien", évoque-t-elle.

C'est aussi l'avis d'Hervé, arrivé de Belgique avec sa femme pour passer des vacances dans l'Hérault. "Je suis un peu déçu mais je comprends qu'on fasse ces travaux, pour déminéraliser un peu la place." Juste à côté, à la sortie de l'Office du tourisme, Steven est venu à Montpellier pour faire découvrir la ville à sa famille. "J'y suis venu il y a dix ans, effectivement ça ne ressemble plus à ce que j'ai connu mais il n'y a pas que cette place, il y a plein d'autres quartiers sympas à Montpellier donc on va quand même en profiter."

Du côté des commerçants, la pilule ne passe pas très bien. Laurent travaille au manège de la place de la comédie depuis 25 ans. Un manège qu'on voit à peine, caché par les palissades. Dedans, il n'y a pas grand monde. "On perd 60% à 70% du chiffre d'affaire. Comme il n'y a pas de tram les montpelliérains qui habitent loin du centre ne viennent plus et les touristes on les sent perdus avec tous ces travaux."

Nicolas travaille au Yams, un restaurant sur la place, près de l'Opéra. "Juste devant notre établissement ils ont refait le parvis pendant deux mois et demi, notre terrasse était déplacée à trente mètres, y'avait des trous, des plaques dessus pour qu'on puisse circuler. Mine de rien on a été étonnés de voir que les clients venaient manger malgré le bruit, la poussière. Mais maintenant avec cette nouvelle période de travaux je trouve qu'il y a beaucoup moins de monde ici, dans les restaurants." Le constat est le même chez Lili, elle tient un stand de chapeau et autres accessoires d'été sur la place. "La place est défigurée, il y a beaucoup de nuisances, heureusement il y a un peu de monde qui vient nous voir grâce au Polygone juste à côté mais c'est relativement vide. On est à 40% de moins en fréquentation", se désole-t-elle.

Les travaux sur la place de la Comédie devraient se poursuivre jusqu'à la moitié de l'année 2024.